Απαράδεκτο περιστατικό σε σαφάρι: Σάλος με τουρίστα που έδωσε μπίρα σε ελέφαντα – Δείτε το βίντεο

Ένα βίντεο από σαφάρι στην Κένυα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς τουρίστας φαίνεται να έδωσε αλκοόλ σε ελέφαντα, ρίχνοντας μπίρα μέσα στην προβοσκίδα του, πυροδοτώντας οργή και έρευνες από τις αρχές για την κακομεταχείριση του ζώου.

Στο βίντεο, που αναρτήθηκε αρχικά στο Instagram, ένας Ισπανός τουρίστας πίνει μια από τις πιο δημοφιλείς μπίρες (Tusker) της Κένυας, και στη συνέχεια αδειάζει το υπόλοιπο κουτάκι στην προβοσκίδα του ελέφαντα, σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής, το Ol Jogi Conservancy, στην κομητεία Laikipia.

Στη λεζάντα έγραψε: «Απλώς ένας tusker με έναν φίλο με χαυλιόδοντες».

Ο ελέφαντας αναγνωρίστηκε ως «Bupa» λόγω του χαρακτηριστικού σπασμένου χαυλιόδοντά του. Σύμφωνα με τα στοιχεία του καταφυγίου, είχε σωθεί από μαζική θανάτωση στη Ζιμπάμπουε το 1989, πριν μεταφερθεί στο καταφύγιο σε ηλικία 8 ετών.



Σε άλλο βίντεο, ο ίδιος φαίνεται να ταΐζει δύο ελέφαντες με καρότα λέγοντας: «Είμαστε σε ώρα μπίρας».

Οι αναρτήσεις έγιναν από τον λογαριασμό skydive_kenya στο Instagram, αλλά στη συνέχεια διαγράφηκαν, έπειτα από καταιγισμό αρνητικών σχολίων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Skydive kenya (@skydive_kenya)



Ο άνδρας αυτοχαρακτηρίζεται ως «εθισμένος στην αδρεναλίνη» και μόλις τη Δευτέρα είχε ανεβάσει πλάνα από τη στιγμή που ταΐζει ρινόκερους με καρότα στο Ol Pejeta Conservancy.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Skydive kenya (@skydive_kenya)



Το περιστατικό με την μπίρα προκάλεσε έντονη κατακραυγή και έχει οδηγήσει σε πολλαπλές έρευνες.

«Αυτό δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει συμβεί. Είμαστε ένα καταφύγιο προστασίας και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο», δήλωσε εργαζόμενος στο καταφύγιο στο BBC.

«Δεν επιτρέπουμε καν στους ανθρώπους να πλησιάζουν τους ελέφαντες». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το βίντεο θα παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Skydive kenya (@skydive_kenya)



Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) ερευνά επίσης την υπόθεση. Η Δρ. Winnie Kiiru, Κενυάτισσα βιολόγος και ειδικός στους ελέφαντες, τόνισε ότι η συμπεριφορά αυτή έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του ζώου.

«Περίπου το 95% των ελεφάντων στην Κένυα ζουν σε άγρια κατάσταση και είναι λάθος να υπάρχουν αναρτήσεις στα social media που δίνουν την εντύπωση ότι μπορείς να πλησιάσεις τους ελέφαντες και να τους ταΐσεις», ανέφερε.

Το Ol Jogi Conservancy φιλοξενεί περίπου 500 ελέφαντες και αποτελεί πρωτοπόρο χώρο για την αποκατάσταση ορφανών ζώων πριν αυτά επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ωστόσο, το επεισόδιο με την μπίρα ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που εντείνουν την ανησυχία για τη συμπεριφορά των τουριστών προς την άγρια ζωή της χώρας.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ομάδα τουριστών καταγράφηκε να εμποδίζει γκνου στο ετήσιο μεταναστευτικό τους πέρασμα στο Maasai Mara Reserve.

Οι επισκέπτες κατέβηκαν από τα οχήματα του σαφάρι και συνωστίστηκαν στην όχθη του ποταμού, αφήνοντας λιγότερο από ένα μέτρο απόσταση από τα ζώα, ενώ κάποιοι τα ανάγκασαν να επιστρέψουν στο ποτάμι, όπου παραμόνευαν κροκόδειλοι.

Το υπουργείο Τουρισμού και Άγριας Ζωής της Κένυας καταδίκασε έντονα το περιστατικό και ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον των τουριστικών πρακτορείων που παραβιάζουν τους κανόνες των πάρκων, ενώ θα αυξηθεί η παρουσία των φυλάκων σε ευαίσθητα σημεία.