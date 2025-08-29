Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική σύλληψη του 36χρονου μαφιόζου – Είναι συνεργός του διαβόητου «Έντικ»

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης του 36χρονου που καταζητείτο με ένταλμα σύλληψης για εκβίαση και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση του διαβόητου κακοποιού «Έντικ», ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται στα πλάνα δύο συμβατικά οχήματα της αστυνομίας κλείνουν τον δρόμο στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ο 36χρονος. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πάνοπλοι άνδρες της ΕΛΑΣ κατεβαίνουν από τα οχήματα και περικυκλώνουν το αυτοκίνητό του. Στην συνέχεια προχώρησαν στην σύλληψή του.

Η εγκληματική οργάνωση, τα νήματα της οποίας κινεί ο επονομαζόμενος «Έντικ» από το Ντουμπάι, εξαρθρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εξακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς είναι ομογενής και έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών. Πλέον οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, 36χρονος, διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025, με το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 15 ατόμων, τα οποία επεδίωκαν τη διάπραξη εκβιάσεων- εκρήξεων αλλά και σωματικών βλαβών.

Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, διακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.