Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 36χρονος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση

Συνελήφθη χθες (28/08), ένας 36χρονος, ο οποίος καταζητούνταν με ένταλμα σύλληψης για εκβίαση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, του «Έντικ», ο οποίος βρίσκεται στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 36χρονος φέρεται να συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί την 05-03-2025. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνταν για υποθέσεις εκβιάσεων – εκρήξεων και επιθέσεων με πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος έγκλειστων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Όσον αφορά τον 36χρονο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, εξακριβώθηκε η συμμετοχή του σε επανειλημμένη εκβίαση ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβρη και το Δεκέμβρη του 2024, από τον οποίον απαίτησαν χρηματικό ποσό με το πρόσχημα οφειλής του, έπειτα από παράνομη δραστηριότητα σχετική με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για υποθέσεις ληστειών, κλοπών και ναρκωτικών, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.