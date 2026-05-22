Τι δήλωσε ο γιος της ασθενούς που τους ζητήθηκε «φακελάκι» από γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο – Δείτε βίντεο

Σάλο συνεχίζει να προκαλεί το βίντεο με τον γιατρό που ζητά «φακελάκι» από ασθενή, για να μην ακυρωθεί προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. «Όπου πήγαινα εγώ ήταν από πίσω μου», καταγγέλλει ο ασθενής για την συμπεριφορά του αναισθησιολόγου απέναντι του από τη στιγμή που του ζήτησε ένα 100ευρω για να πράξει το καθήκον του:

«Από εκεί κατάλαβα ότι θέλει λεφτά και ετοίμασα το κινητό μου. Άρχισε να μας λέει ότι θέλει κάποια χρήματα, αλλιώς λέει, η ώρα πάει 12, μάλλον μπορεί να ακυρωθεί. Είπα «ναι, όχι τώρα, μετά», δήλωσε συγκεκριμένα ο ασθενής στο ρεπορτάζ του ANT1.

«Αυτός όπου πήγαινα εγώ ήταν από πίσω μου, τρόμαξα όταν τον είδα. Ήθελε το ‘ναι’ δηλαδή» , συμπλήρωσε.

