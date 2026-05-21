Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες

Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

Κρήτη, Μαφία
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (22/05) αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Η υπόθεση αφορά θύματα από χωριά του δήμου Αμαρίου, στο Ρέθυμνο.

Η μεγάλη δικογραφία, η οποία συνεχώς ενισχύεται, περιλαμβάνει κατηγορίες για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών. Οι κατηγορίες αφορούν κυρίως πολίτες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αρνούνταν να υπακούσουν στις «προσταγές» των κατηγορουμένων.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι συγγενείς μεταξύ τους. Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 44 και 39 ετών, και τον 43χρονο θείο τους. Ο 43χρονος συνελήφθη στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στην Κρήτη με μεταγωγή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες κατά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Η πλευρά των κατηγορουμένων αναμένεται να υποστηρίξει ότι η υπόθεση αποτελεί «σκευωρία» κατοίκων της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η υπεράσπιση αναμένεται να υποστηρίξει ότι το ζήτημα που έχει ανακινηθεί αποτελεί υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων, οι οποίοι, για δικούς τους λόγους, θέλουν να απομακρύνουν την οικογένεια από την περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή κατά την απολογία τους στον ανακριτή.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης

ΠΙΣ: Άκυρες οι εκλογές της 26ης Απριλίου-Η απόφαση του υπουργείου Υγείας

Συναγερμός από την Τράπεζα της Ελλάδος: Προσοχή σε διαδικτυακές απάτες με το όνομα του Γιάννη Στουρνάρα

Καύσιμα με τιμές «φωτιά» – Στα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη, στο 1,81 το πετρέλαιο

Οι 13 σημαντικότερες ανακοινώσεις στο Google I/O 2026

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:02 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κρήτη: Με… άρωμα ΟΠΕΚΕΠΕ η εξάρθρωση των δύο εγκληματικών οργανώσεων – Οι 18 συλλήψεις, ο συνδετικός κρίκος και τα «δανεικά» ζώα

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώ...
22:28 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα – Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονη μαθήτρια

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/05) στη Χαλκίδα, όταν όχημα παρέσυρε μία...
22:10 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 21/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Πέμπτης (21/5) η κλήρωση με αριθμό 3069 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είνα...
21:46 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Καστοριά: Τρία αλεπουδάκια και η μαμά τους κινητοποίησαν την αστυνομία – Τι συνέβη – ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία στην Καστοριά κλήθηκε να χειριστεί ένα ιδιαίτερο συμβάν, καθώς τρία μικρά αλεπουδά...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν