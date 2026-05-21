Οικογενειακή «μαφία» στην Κρήτη: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες

Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (22/05) αναμένεται να απολογηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται ως «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια. Η υπόθεση αφορά θύματα από χωριά του δήμου Αμαρίου, στο Ρέθυμνο.

Η μεγάλη δικογραφία, η οποία συνεχώς ενισχύεται, περιλαμβάνει κατηγορίες για εκβιασμούς, καταπατήσεις, εκφοβισμούς, απειλές, ξυλοδαρμούς και καταστροφές περιουσιών. Οι κατηγορίες αφορούν κυρίως πολίτες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αρνούνταν να υπακούσουν στις «προσταγές» των κατηγορουμένων.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι συγγενείς μεταξύ τους. Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 44 και 39 ετών, και τον 43χρονο θείο τους. Ο 43χρονος συνελήφθη στην Αθήνα και μεταφέρθηκε στην Κρήτη με μεταγωγή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να αρνηθούν όλες τις κατηγορίες κατά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Η πλευρά των κατηγορουμένων αναμένεται να υποστηρίξει ότι η υπόθεση αποτελεί «σκευωρία» κατοίκων της περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η υπεράσπιση αναμένεται να υποστηρίξει ότι το ζήτημα που έχει ανακινηθεί αποτελεί υποκινούμενη ενέργεια κατοίκων, οι οποίοι, για δικούς τους λόγους, θέλουν να απομακρύνουν την οικογένεια από την περιοχή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων θα τηρήσουν κοινή γραμμή κατά την απολογία τους στον ανακριτή.