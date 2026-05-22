E.E. – Κάγια Κάλας: Nα τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού της Κούβας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)
Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας ζήτησε την Πέμπτη (21/05) να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού της Κούβας, την ώρα που το νησί της Καραϊβικής αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση λόγω του εμπάργκο πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έπειτα από δεκαετίες κακοδιαχείρισης και πολιτικής καταστολής, η οικονομική κρίση στην Κούβα φθάνει σε ένα πραγματικό σημείο καμπής. Ο κουβανικός λαός αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία, όχι πια έλεγχο και απομόνωση», δήλωσε η Ευρωπαία αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πόλη του Μεξικού με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μεξικού.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Κούβα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «αποφασισμένες» να επιβάλουν αλλαγή στο κομμουνιστικό νησί, την επομένη της απαγγελίας κατηγοριών σε βάρος του πρώην προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο.

«Το οικονομικό τους σύστημα δεν λειτουργεί. Είναι ελαττωματικό και δεν μπορούμε να το φτιάξουμε με το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ρούμπιο από τη γενέτειρά του, το Μαϊάμι.

Η ένταση έχει κλιμακωθεί μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας. Εκτός από το αμερικανικό εμπάργκο που ισχύει από το 1962, η Ουάσινγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο στο νησί πλήρη πετρελαϊκό αποκλεισμό με αποτέλεσμα να σημειώνονται ατέλειωτες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Κάλας βρίσκεται στο Μεξικό μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την υπογραφή επικαιροποιημένης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού.

Τον Ιανουάριο του 2025, η ΕΕ και το Μεξικό ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για την αναβάθμιση της εμπορικής τους συμφωνίας, η οποία προβλέπει την κατάργηση σχεδόν όλων των υφιστάμενων δασμών στις εισαγωγές από την Ένωση και τη διευκόλυνση των εισαγωγών από το Μεξικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

