Επιμένει ο Τραμπ: «Θα πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, αν και δεν το χρειαζόμαστε και δεν το θέλουμε»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα ότι «εντέλει» οι ΗΠΑ θα πάρουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά τις διαβεβαιώσεις της Τεχεράνης ότι δεν προτίθεται να παραδώσει το υλικό αυτό.

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να το έχουν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

JUST IN: 🇺🇸🇮🇷 President Trump says Iran can NOT keep their enriched uranium. “We don’t need but, but we’ll get it and probably destroy it after.” pic.twitter.com/PuM3yGKfgG — Coinvo (@Coinvo) May 21, 2026

Πιστεύεται ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει θαφτεί μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα πριν από περίπου έναν χρόνο.

Η ανάκτηση του ουρανίου είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Αμερικανού προέδρου στον πόλεμο, καθώς επιμένει ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει εκδώσει εντολή να μην σταλεί στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας, σύμφωνα με δύο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.