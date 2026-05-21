Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι δυτική χώρα που μπορεί να χτίζει γέφυρες με την Ανατολή, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΜΕΝΔΩΝΗ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Ο Μυστράς δεν είναι μόνο ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά και το σημείο όπου το λυκόφως το Βυζαντίου συνάντησε την αυγή της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Εδώ άνοιξε τον 13ο αιώνα διάλογος μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, που στην πραγματικότητα δεν σταμάτησε ποτέ. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σταματήσει ποτέ» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μυστρά και των Μουσειακών Εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών.

Ο Μητσοτάκης στη Σπάρτη: Πήγε για καφέ και μίλησε με τον barista – «Είμαι έτοιμος να πάρω μια μικρή μηχανή στο σπίτι»

«Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Στέκεται ισότιμα δίπλα στην ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας, στην οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Τη στρατηγική αυτή την υπηρετούμε με προσήλωση με πράξεις εδώ και 7 χρόνια. Να συγχαρώ προσωπικά την Λίνα Μενδώνη που, όχι άδικα, κρατά εδώ και 7 χρόνια το ίδιο χαρτοφυλάκιο, καθώς αυτός είναι ο 30ός νέος χώρος τον οποίο παραδίδουμε στο κοινό από το 2019. Επειδή έχω συμμετάσχει σε πολλές τέτοιες τελετές εγκαινίων, σπανίως έχω δει την υπουργό τόσο συγκινημένη όσο σήμερα και δικαίως. Ως το τέλος του έτους έχουμε ακόμα 8 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τους οποίους θα εγκαινιάσουμε. Πάνω από 900 έργα υποδομής σε όλη την Επικράτεια με προϋπολογισμό πάνω από 1 δισ. ευρώ. Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι, μόνο στη Λακωνία, αξιοποιήθηκαν 60 εκατ. ευρώ για μια σειρά σημαντικών έργων που δίνουν νέα πνοή σε αυτόν τον ιστορικό τόπο.

«Είναι επένδυση που έχει και άμεση οικονομική απόδοση. Η επένδυση στον πολιτισμό έχει πολλαπλασιαστή. Κάθε ευρώ που επενδύεται στον πολιτισμό δημιουργεί τριπλάσια αξία για την κοινωνία μέσα σε μια πενταετία», σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός προσέθεσε πως συνάντησε μια ομάδα Αμερικανών ποδηλατών, οι οποίοι ήρθαν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με την προσμονή τους να επισκεφτούν αυτόν τον χώρο.

«Να κάνω ειδική αναφορά στο Παλάτι των Δεσποτών. Όλοι εισπράττουμε την ενέργεια και την κατάνυξη. Επιμένουμε σε πολιτική καθολικής προσβασιμότητας σε όλους. Συμπολίτες μας με κινητικές δυσκολίες θα μπορούν να επισκέπτονται ισότιμα αυτούς τους πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους», ανέφερε.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΜΕΝΔΩΝΗ
Φωτό από intime

Μιλώντας για το μέλλον είπε ότι όλοι αρχαιολογικοί χώροι ενσωματώνουν την τεχνολογία, ενώ και τα παιδιά που θα επισκεφτούν αυτόν τον χώρο θα μπορέσουν να γνωρίσουν την ιστορία με όχημα το παιχνίδι και την ψυχαγωγία.

«Είναι μια απάντηση τιμής του 21ου αιώνα προς ένα επίτευγμα του 13ου», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ μίλησε και για το σύγχρονο δίκτυο πυρόσβεσης σε αυτό το μνημείο.

«Η φροντίδα σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο δεν σταματά. Μέχρι το Δεκέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση ανεκτίμητων τοιχογραφιών και θα αποκατασταθούν για να μείνουν ζωντανές στο αύριο. Με επίκεντρο τον Μυστρά, εξελίσσεται ο μετασχηματισμός όλου του Νομού σε κόμβου κουλτούρας. Έχει έρθει η ώρα η Λακωνία να μπει για τα καλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Είναι μια περιοχή που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα και τον κόσμο. Με όχημα τον πολιτισμό, η οικονομία θα τονωθεί. Κάθε νέο μουσείο θα μεταφράζεται σύντομα σε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, περισσότερες θέσεις εργασίας, αλυσιδωτά καλύτερες αμοιβές», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Εδώ συνειδητοποιεί κανείς τι σημαίνει να είσαι Έλληνας», ανέφερε και τόνισε πως πρόκειται για «βαριά ταυτότητα που δεν επιλέξαμε, αλλά την κληρονομήσαμε».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μια δυτική χώρα, που μπορεί να χτίζει γέφυρες με την Ανατολή, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, και αυτή είναι «η θέση μας σε ένα κόσμο που αλλάζει» και «γράφοντας την ιστορία με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030».

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Φωτό από Intime
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ - ΜΕΝΔΩΝΗ
Φωτό από Intime

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης

ΠΙΣ: Άκυρες οι εκλογές της 26ης Απριλίου-Η απόφαση του υπουργείου Υγείας

Νέα ζωή στα δημόσια ανενεργά σιδηροδρομικά ακίνητα από τη ΓΑΙΑΟΣΕ- Συνεργασίες με Δήμους και θεσμικούς φορείς δημιουργούν ν...

Φοιτητικές εστίες: 10.000 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία – Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Ένα ισχυρό φάρμακο για τη χοληστερόλη μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 31%, σύμφωνα με νέα έρευνα
περισσότερα
21:26 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Βουλή: Έκρηξη Γεωργαντά κατά της Κωνσταντοπούλου – «Φτάνει αυτή η ξεφτίλα, ποτέ δεν υπήρξε αυτό το χάλι»

Στα άκρα έφτασε η ένταση στη Βουλή κατά την ομιλία του Γιώργου Φλωρίδη, με την οποία έκλεισε τ...
21:15 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Ανεβείτε στο έδρανο – Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τη φωνή σας, θέλουμε να δούμε όλο το θέαμα

Εκρηκτικό ήταν το φινάλε της συνεδρίασης στη Βουλή, όπου συζητήθηκαν τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ...
20:37 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κωνσταντοπούλου: Είστε βουτηγμένοι στη διαφθορά και τη διαπλοκή – Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη

Με επίθεση στον Πρωθυπουργό ξεκίνησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την ομιλία της κατά τη συζήτηση στη...
19:54 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Αραμπατζή: «Δεν υπάρχει ούτε μια πράξη μου που να συνιστά αδίκημα – Συντάσσομαι με τη θέση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης»

Ότι είναι απολύτως αθώα δήλωσε η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αρα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν