Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Ανεβείτε στο έδρανο – Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τη φωνή σας, θέλουμε να δούμε όλο το θέαμα

Εκρηκτικό ήταν το φινάλε της συνεδρίασης στη Βουλή, όπου συζητήθηκαν τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής σχετικά με τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με νέα ένταση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Γιώργου Φλωρίδη, με αποτέλεσμα να υπάρξει και οργισμένη παρέμβαση από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γεωργαντά.

«Οι δύο ελεγχόμενοι υπουργοί αναφέρθηκαν αναλυτικά, ο καθένας, στις υποθέσεις που τους αποδίδονται στη δικογραφία και παρουσίασαν τα στοιχεία που, κατά αυτούς, αποδεικνύουν την πλήρη αθωότητά τους, γιατί εδώ είμαστε μπροστά σε ένα περίεργο νομικό φαινόμενο, όπου υπάρχουν κατ’ υπόθεση κατηγορίες απόπειρας ηθικής αυτουργίας, σε έναν άλλον ηθικό αυτουργό και υπάρχει και ένας φυσικός αυτουργός που δεν κάνει τίποτα και τελικά δεν υπάρχει και ζημία. Το νομικό περίγραμμα που ακούμε εδώ επί δέκα ώρες είναι αυτό: απόπειρα ηθικής αυτουργίας σε ηθικό αυτουργό και με έναν υποτιθέμενο φυσικό αυτουργό, ο οποίος όμως δεν έχει κάνει κάτι και τελικά δεν έχει προκύψει ζημία. Το ερώτημα είναι: τι θα ψάξει η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης; Ποια εντολή θα πάρει από τη Βουλή, αν η Βουλή την ψηφίσει;» είπε ο κ. Φλωρίδης.

«Δεν προκύπτει ούτε ένα ευρώ ζημία»

«Στις δέκα αυτές ώρες, για όλες αυτές τις ειδικές αναφορές που έκαναν οι δύο πρώην υπουργοί, δεν υπήρξε ένας από τους καταθέσαντες αυτές τις αιτήσεις να πει: “Ξέρεις, κ. Λιβανέ, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα που λες, εμείς έχουμε άλλη άποψη και αυτή πρέπει να διερευνηθεί”. Ή στην κ. Αραμπατζή: “αυτά που λέτε για τους αγρότες των Σερρών, με τα ονόματα, τα επώνυμα και τις πράξεις, εμείς έχουμε μια διαφορετική άποψη, η οποία προκύπτει από τη δικογραφία. Ότι, δηλαδή, τα στοιχεία που μας λέτε δεν είναι αληθινά, λέτε ψέματα και, επομένως, επειδή δεν είναι αληθινά αυτά που μας παρουσιάζετε, εμείς πρέπει να τα ψάξουμε”. Αναζητήστε από τα πρακτικά της Βουλής αν υπάρχει μία λέξη αμφισβήτησης στις κατηγορίες που επιχειρείται να αποδοθούν σε αυτούς τους δύο πρώην υπουργούς. Μία λέξη η οποία να απαντά στις αιτιάσεις που αναλυτικά παρουσίασαν στη Βουλή των Ελλήνων», τόνισε.

«Άρα, λοιπόν, για ποια προκαταρκτική εξέταση μπορούμε να μιλήσουμε, όταν δεν προσδιορίζονται πράξεις; Και στην προκειμένη περίπτωση δεν προσδιορίζονται πράξεις ηθικής αυτουργίας, με φυσικό αυτουργό και όταν, μάλιστα, δεν προκύπτει ούτε ένα ευρώ ζημία» συμπλήρωσε, με την κ. Κωνσταντοπούλου να φωνάζει συνεχώς ότι λέει ψέματα και τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιώργο Γεωργαντά να της ζητεί να αφήσει τον υπουργό να ολοκληρώσει την ομιλία του.

«Κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο»

«Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας είπα κάτι πριν. Κάντε μια προσπάθεια να ανεβείτε στο έδρανο. Θα είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Πιστέψτε με, θα έχει καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Ανεβείτε στο έδρανο. Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τη φωνή, θέλουμε να δούμε όλο το θέαμα. Ανεβείτε σας παρακαλώ» σχολίασε ο κ. Φλωρίδης, όμως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνέχισε να αντιδρά.

«Έγινε κατανοητό ότι η φωνή σας θέλει να επιβάλλεται, αλλά στη δημοκρατία μας δεν μπορεί να επιβάλλεται κανένας στον άλλον που θέλει να μιλήσει, δικαιούται να μιλήσει, πρέπει να μιλήσει και θα μιλήσει. Νομίζετε τώρα ότι αυτή τη στιγμή τι ακριβώς κερδίζετε και βλέπει ο κόσμος που μας ακούει; Έναν άνθρωπο που δεν θέλει να αφήσει κάποιον άλλον να μιλήσει μέσα στο Κοινοβούλιο των Ελλήνων. Αυτό νομίζετε ότι προσδίδει τι σε εσάς ακριβώς; Σε ποιο κοινό απευθύνεστε που δεν θέλει να ακούει τον αντίλογο; Πείτε μου λίγο, να το καταλάβω. Υπάρχει λόγος και αντίλογος σε αυτή την αίθουσα, σε όλα τα κοινοβούλια όλου του κόσμου. Εσείς θέλετε μόνο τον δικό σας λόγο; Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ο δικός σας λόγος. Αυτό δεν είναι Κοινοβούλιο τότε, είναι κάτι άλλο. Ε, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κάτι άλλο. Θα μιλάει και όποιος άλλος θέλει να πει κάτι αντίθετο με εσάς. Οπότε, αφήστε τον να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Αφήστε τον να ολοκληρώσει, παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Φτάνει» της είπε σε υψηλούς τόνους ο κ. Γεωργαντάς.

«Αντί να ακούσουμε τελικά αιτιάσεις, με τις οποίες θα επιχειρούσατε να πείσετε τη Βουλή να ψηφίσει υπέρ αυτών των αιτήσεων, τι ακούσαμε δέκα ώρες σήμερα; Η Ελλάδα έχει κρίση θεσμών, η χώρα είναι σε θεσμική κατάρρευση, οι υποκλοπές… Ακούσαμε ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, αλλά δεν ακούσαμε μια λέξη που να υποστηρίζει αυτές τις αιτήσεις που καταθέσατε» υπογράμμισε στη συνέχεια ο κ. Φλωρίδης.

«Και θέλω να κλείσω με ένα ζήτημα, το οποίο είναι μείζον για τη θεσμική λειτουργία της Δημοκρατίας μας, που αφορά μια περίεργη αντίληψη ότι οι Έλληνες εισαγγελείς που έχουν αποσπαστεί και υπηρετούν στο Ευρωπαϊκό Τμήμα της Εισαγγελίας στην Ελλάδα, οι Έλληνες εισαγγελείς, επαναλαμβάνω, που έχουν αποσπαστεί και υπηρετούν στο Ευρωπαϊκό Τμήμα της Εισαγγελίας στην Ελλάδα, είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό, κάτι υπερέχον από τους υπόλοιπους εισαγγελείς της χώρας. Το τελευταίο διάστημα καταδικάστηκαν σε διαφορετικά δικαστήρια της χώρας περίπου 70 κατηγορούμενοι για τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτές είναι όλες υποθέσεις της ελληνικής Εισαγγελίας και, βεβαίως, στη διερεύνηση του σκανδάλου έχουμε και άλλες 13 προφυλακίσεις» συμπλήρωσε, ενώ η κ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε να αντιδρά και να φωνάζει από τα έδρανα, χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς, όπως «φασίστες».