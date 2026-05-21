Υπουργείο Υγείας: Δεν επικύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου – Τι αναφέρει η απόφαση

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης, Μάριος Θεμιστοκλέους
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στη μη επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου, ανώτατου πειθαρχικού συμβουλίου ιατρών και εξελεγκτικής επιτροπής, που διεξήχθησαν στις 26 Απριλίου, προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Με απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η μη επικύρωση εδράζεται στη μη συμμόρφωση με το ακυρωτικό αποτέλεσμα, απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και στην παραβίαση των υπουργικών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί για τη συμμόρφωση προς το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ ακύρωσε τις αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2022, καθώς έκρινε ως μη νόμιμη τη συμμετοχή εκπροσώπων από 18 ιατρικούς συλλόγους που δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι. Στις εκλογές της 26ης Απριλίου δεν συμμετείχαν οι 18 ιατρικοί σύλλογοι, αλλά και ακόμα 12, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΠΙΣ, κάτι που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, είχε καλέσει τον ΠΙΣ να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις και να μην αποκλείσει τους 12 ιατρικούς συλλόγους. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση αποκλεισμού τους, δεν πρόκειται να επικυρώσει τα αποτελέσματα των εκλογών.

«Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει η παραβίαση της εκλογικής διαδικασίας, αφού η συγκρότηση του εκλογικού σώματος (Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ), το οποίο διαμόρφωσε το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν ήταν σύμφωνη, τόσο με την ανωτέρω δικαστική απόφαση, όσο και τις άνω υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς την άνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας», αναφέρεται στην απόφαση.

Σημειώνεται ότι η νομιμότητα της σύνθεσης του εκλογικού σώματος αποτελεί ουσιώδη τύπο της εκλογικής διαδικασίας και η παράβασή του συνεπάγεται ακυρότητα της εκλογής, κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το υπουργείο Υγείας ορίζει ότι την διοίκηση στην ΠΙΣ θα ασκεί το διοικητικό συμβούλιο, «όπως νομίμως είχε συγκροτηθεί πριν από τις αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2022, μέχρι την ολοκλήρωση νέας σύννομης εκλογικής διαδικασίας». Παράλληλα, προβλέπεται η αναβίωση των οργάνων διοίκησης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που είχαν νόμιμη συγκρότηση πριν από τις αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2022, και συγκεκριμένα του διοικητικού συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής και του ανώτατου πειθαρχικού συμβουλίου υατρών.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάνναβης

ΠΙΣ: Άκυρες οι εκλογές της 26ης Απριλίου-Η απόφαση του υπουργείου Υγείας

Νέα ζωή στα δημόσια ανενεργά σιδηροδρομικά ακίνητα από τη ΓΑΙΑΟΣΕ- Συνεργασίες με Δήμους και θεσμικούς φορείς δημιουργούν ν...

Φοιτητικές εστίες: 10.000 νέες κλίνες μέσα στην επόμενη πενταετία – Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Ένα ισχυρό φάρμακο για τη χοληστερόλη μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 31%, σύμφωνα με νέα έρευνα
περισσότερα
21:15 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Φλωρίδης σε Κωνσταντοπούλου: Ανεβείτε στο έδρανο – Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο τη φωνή σας, θέλουμε να δούμε όλο το θέαμα

Εκρηκτικό ήταν το φινάλε της συνεδρίασης στη Βουλή, όπου συζητήθηκαν τα αιτήματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ...
21:12 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι δυτική χώρα που μπορεί να χτίζει γέφυρες με την Ανατολή, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική

«Ο Μυστράς δεν είναι μόνο ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά και το σημείο όπου το λυκόφ...
20:37 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κωνσταντοπούλου: Είστε βουτηγμένοι στη διαφθορά και τη διαπλοκή – Ίσως οι τρελές είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν στη δικαιοσύνη

Με επίθεση στον Πρωθυπουργό ξεκίνησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την ομιλία της κατά τη συζήτηση στη...
19:54 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Αραμπατζή: «Δεν υπάρχει ούτε μια πράξη μου που να συνιστά αδίκημα – Συντάσσομαι με τη θέση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης»

Ότι είναι απολύτως αθώα δήλωσε η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αρα...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν