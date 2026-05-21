Ο Μητσοτάκης στη Σπάρτη: Πήγε για καφέ και μίλησε με τον barista – «Είμαι έτοιμος να πάρω μια μικρή μηχανή στο σπίτι»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα Πέμπτη τη Σπάρτη και θα μεταβεί και στον Μυστρά σε παράδοση έργων. Συναντήθηκε με κατοίκους, ενώ ήπιε και καφέ στη λακωνική πρωτεύουσα.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με κόσμο στο κέντρο της πόλης και ήπιε τον καφέ του σε κεντρική καφετέρια, όπου είχε διάλογο με τους υπαλλήλους. Αφού αρχικά ρώτησε τα ονόματά τους, σημείωσε:

«Συγχαρητήρια, εξαιρετικός ο barista» είπε προσθέτοντας ότι «εγώ είμαι έτοιμος να πάρω μια μικρή μηχανή στο σπίτι αλλά είναι κόπος και δεν θα τον πετύχω ποτέ όπως εσείς».