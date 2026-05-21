Ένοχες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας η Air France και η Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009 με τους 228 νεκρούς

Η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε σχέση με αεροπορικό δυστύχημα του 2009, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 228 άτομα.

Το Εφετείο του Παρισιού έκρινε την αεροπορική εταιρεία και την κατασκευάστρια αεροσκαφών ένοχες για εταιρική ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε σχέση με το περιστατικό, κατά το οποίο η πτήση Air France 447 μεταξύ Ρίο ντε Τζανέιρο και Παρισιού συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το επιβατικό αεροσκάφος υπέστη απώλεια στήριξης κατά τη διάρκεια καταιγίδας, συνετρίβη και βυθίστηκε στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες.

Ένα δικαστήριο είχε προηγουμένως αθωώσει τις εταιρείες τον Απρίλιο του 2023, αλλά κρίθηκαν ένοχες έπειτα από έφεση.

Συγγενείς ορισμένων από τους επιβάτες, μεταξύ των οποίων κυρίως Γάλλοι, Βραζιλιάνοι και Γερμανοί υπήκοοι, συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν την ετυμηγορία την Τετάρτη.

Ζητήθηκε από τις εταιρείες να καταβάλουν το μέγιστο πρόστιμο, 225.000 ευρώ (261.720 δολάρια· 194.500 λίρες) η καθεμία – ωστόσο, ορισμένες οικογένειες των θυμάτων έχουν επικρίνει το ποσό αυτό, χαρακτηρίζοντάς το ως συμβολική ποινή.

Το χρονικό

Το Airbus A330 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, με τα συντρίμμια του να βρίσκονται μετά από μια μακρά έρευνα σε 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (3.860 τετραγωνικά μίλια) του βυθού.

Το μαύρο κουτί βρέθηκε έπειτα από μήνες ερευνών σε βαθιά νερά το 2011.

Και τα 12 μέλη του πληρώματος και οι 216 επιβάτες που επέβαιναν στην πτήση σκοτώθηκαν όταν το αεροπλάνο συνετρίβη στη θάλασσα από ύψος 38.000 ποδιών (11.580 μέτρων), καθιστώντας το το πιο θανατηφόρο περιστατικό στην ιστορία της γαλλικής αεροπορίας.