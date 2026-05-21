Τραγωδία στο Μαρόκο: 4 νεκροί και 6 τραυματίες από κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου στη Φεζ – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Πηγή: Χ
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν όταν τετραώροφο κτίριο κατάρρευσε στη διάρκεια της νύχτας στη πόλη της Φεζ στο Μαρόκο, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων ανατολικά του Ραμπάτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο 2M είχε μεταδώσει νωρίτερα πως ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 11, εκδίδοντας στη συνέχεια επίσημη διόρθωση στον απολογισμό αυτό.

Ερείπια και εκκενώσεις

Σύμφωνα με τις αρχές, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους που πιθανόν να έχουν παγιδευτεί στα χαλάσματα.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που δείχνουν διασώστες και κατοίκους της περιοχής να σκάβουν με κάθε μέσο μέσα από τα χαλάσματα, σε μια δραματική προσπάθεια να βρεθούν επιζώντες.

Παράλληλα, οι αρχές ζήτησαν την προληπτική εκκένωση των γειτονικών κτιρίων, προκειμένου να προστατευθούν οι ένοικοι από το ενδεχόμενο νέων, αλυσιδωτών καταρρεύσεων.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό ενώ οι κάτοικοι γειτονικών κτιρίων κλήθηκαν να τα εγκαταλείψουν προληπτικά καθώς υπάρχει ο φόβος για την κατάρρευση και άλλων κτισμάτων.

Στη Φεζ, την πρώην πρωτεύουσα και τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, έχουν σημειωθεί και άλλα παρόμοια περιστατικά τους τελευταίους μήνες, όπως τον Δεκέμβριο όταν δύο κτίρια κατέρρευσαν, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 22 ανθρώπους.

