Ανδρουλάκης: «Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στην κοινωνία, γιατί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης
«Στην πορεία προς τις εκλογές πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας. Και ο αγώνας θα δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία. Χρειάζεται η καθεμία και ο καθένας ξεχωριστά, να στείλουμε προγραμματικά, πολιτικά, καθαρά μηνύματα σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε εργασιακό χώρο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισαγωγική τοποθέτηση του με την οποία ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που συνεδρίασε το μεσημέρι.

Προσέθεσε ότι ενώνουμε τα χέρια με ακόμη περισσότερους πολίτες (τους οποίους νωρίτερα είχε ανακοινώσει ο επικεφαλής της επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης) οι οποίοι, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης «ένιωσαν την ανάγκη κάτω από τις σημερινές πολιτικές συνθήκες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ, με την προσπάθεια που κάνουμε, για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή».

Επισήμανε ότι χθες υπήρξε ένα ακόμα επεισόδιο στην καταρράκωση του κράτους δικαίου στη χώρα. «Ενοχλήθηκε το σύστημα του Μαξίμου, διότι όπως είχα χρέος, ενημέρωσα τον ελληνικό λαό για τα όσα έχουν πράξει με σκοτεινούς, παρακρατικούς όρους τα τελευταία χρόνια», τόνισε και συμπλήρωσε: «Επί τρεισήμισι χρόνια ρωτούσαν εμένα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τι φοβάμαι και δεν πάω να με ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης ο διοικητής της ΕΥΠ. Και χθες, που ήρθε στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, στην ερώτηση μου γιατί δεν έδωσε τα στοιχεία στην ΑΔΑΕ ώστε αυτή βάσει της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας να με ενημερώσει νόμιμα, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι όχι μόνο δεν γνωρίζει τους λόγους, αλλά δεν υπάρχει κανένα χαρτί που να επιβεβαιώνει ποιοι ήταν αυτοί οι λόγοι που τους οδήγησαν στην παρακολούθηση» υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης και προσέθεσε:

«Σταματήστε, κύριε Μητσοτάκη, να εμπαίζετε κι άλλο τον ελληνικό λαό. Μην υποτιμάτε και μην περιφρονείτε τη νοημοσύνη του. Έχουμε καταλάβει ότι πρώτο σας μέλημα το 2019 ήταν να στήσετε ένα παράλληλο παρακράτος, αξιοποιώντας ακόμη και τις μυστικές υπηρεσίες».

Υπογράμμισε πως αυτό το παράδειγμα αποδεικνύει με καθαρό τρόπο ότι «δεν έχουν κανένα μέτρο. Είναι επικίνδυνοι. Μπροστά στον στόχο να κρατήσουν την εξουσία είναι ικανοί για όλα. Δεν έχουν κάποιο μέτρο. Είναι αμετανόητοι».

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει ολοκληρωμένα προγράμματα. «Πλαφόν στα ενοίκια -κατάργηση της Golden Visa. Ούτε αυτά τα δέχονται. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, για κάθε κοινωνικό θέμα, είτε είναι το ιδιωτικό χρέος, η ανάγκη για 120 δόσεις, είτε είναι η στέγαση, ή είναι η παιδεία, ή είναι η υγεία, έχει τεκμηριωμένο πρόγραμμα πολιτικής αλλαγής. Και πως πρέπει η χώρα μας να αποκτήσει ένα σχέδιο ενδυνάμωσης όλων των ευρωπαϊκών εργαλείων που θα κατοχυρώσουν την ασφάλεια στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το χρέος μιας πολιτικής που έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον του ελληνισμού και όχι το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη κάλπη ή στην επόμενη δημοσκόπηση -ακόμα χειρότερα».

«Μπορείτε να συνεισφέρετε και στον εμπλουτισμό τού προγράμματός μας και των θέσεών μας, αλλά πάνω απ’ όλα στη μάχη που πρέπει να δοθεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία με στόχο την πολιτική αλλαγή», κατέληξε.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

