Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου – Καιρίδη στη Βουλή: «Αρνείστε τη Γενοκτονία των Ποντίων» – «Αυτά τα έλεγε ο Μιχαλολιάκος και είδατε πού κατέληξε»

Άγρια κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την παρέμβασή της στη Βουλή όπου συζητείται η πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, είπε αρχικά:

«Πραγματικά αισθάνομαι και έναν oίκτο. Η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε εξοργισμένοι με τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεστε τους θεσμούς… αλλά και σας λυπάμαι. Τρεις άνθρωποι μείνατε να εκπροσωπείτε την κυβερνητική πλειοψηφία. Τρεις άνθρωποι. Ο Καιρίδης, που εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά… για τη Γενοκτονία των Ποντίων, για τα κατεχόμενα στην Κύπρο».

Συνεχίζοντας σε άλλο σημείο υποστήριξε ξανά για τον Δημήτρη Καιρίδη ότι «είναι αυτός που αρνείται τη Γενοκτονία των Ποντίων. Είναι αυτός που λέει ότι είναι μόνιμη η διχοτόμηση. Αυτά λέει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έκρηξη του Δημήτρη Καιρίδη. Παίρνοντας τον λόγο είπε ότι «Επειδή όλα αυτά τα έλεγε ο Νίκος Μιχαλολιάκος και είδατε που κατέληξε, στη φυλακή, προσέξτε και εσείς τη φυλακή. Λοιπόν, είσαστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής. Να σας χαίρονται οι πρώην σύντροφοί σας που σας έκαναν Πρόεδρο της Βουλής. Να σας χαίρονται και όσοι παριστάνουν τους Αριστερούς για αυτά τα ανερμάτιστα και χρυσαυγίτικα που ήρθατε σήμερα εδώ να μας πείτε. Τίποτα άλλο. Ντροπή και αίσχος».

Τον λόγο έλαβε εκ νέου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επανήλθε, σχολιάζοντας ότι στη ΝΔ «έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής στην κυβέρνηση, δείχνετε απόλυτη έλλειψη ορίων. Έχετε τον Βορίδη με τα τσεκούρια, έχετε τον Γεωργιάδη, έχετε ρατσιστές, τον Πλεύρη που καλεί για νεκρούς στα σύνορα και παριστάνετε ότι αντιμάχεστε τη ΧΑ και υιοθετήσατε τον εκπρόσωπο του Κασιδιάρη, τον Φλώρο. Και τον προσφωνείτε «Κώστα μου». Έχετε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τον Μαρκόπουλο που το 2013 αρθρογράφησε και χαρακτήρισε πρόσωπο της χρονιάς τον Μιχαλολιάκο. Και ο ανταγωνιστής του Μιχαλολιάκου είναι «τσεκουροφόρος» Βορίδης που τον καλύψατε στην προηγούμενη ψηφοφορία με τις επιστολικές ψήφους. Το έρκος των οδόντων, αν ξέρετε τις λέξεις και είστε πράγματι καθηγητής, το έρκος των οδόντων να λειτουργήσει».

Απαντώντας ο Δημήτρης Καιρίδης σχολίασε ότι «δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ύβρι εναντίον μου ως αρνητή της γενοκτονίας των Ποντίων», ξεκαθαρίζοντας ότι τον θίγει προσωπικά καθώς είναι ο και ίδιος απόγονος Ποντίων. «Τα είπε χθες ο κ. Χύτας και τα έλεγε ο Νίκος Μιχαλολιάκος και κατέληξε στη φυλακή», επανέλαβε ο κ. Καιρίδης, και κατέληξε:

«Την ύβρι τη θεωρώ βαρύτατη, με θίγει προσωπικά και θέλησα να την προστατέψω. Γιατί αυτός που την εισήγαγε στον δημόσιο βίο είναι πίσω από τα κάγκελα και καλώς είναι. Προσέξτε τα φασιστικά γιατί το να λέτε ότι δεν είστε, δεν σημαίνει ότι δεν είστε. Αυτά τα είπατε μόνο εσείς, η Ελληνική Λύση και ο Μιχαλολιάκος, άρα ταυτίζεστε με τον χρυσαυγιτισμό».

