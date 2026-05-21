Χανιά: Άγριος ξυλοδαρμός 86χρονου από τον ανιψιό του

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε σε χωριό του δήμου Πλατανιά στα Χανιά, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ένας 75χρονος άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στον 86χρονο θείο του, σπρώχνοντάς τον και χτυπώντας τον με κλωτσιές, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Παράλληλα, φέρεται να τον απείλησε κρατώντας μεταλλική ράβδο.

Αφορμή για το επεισόδιο φαίνεται πως στάθηκαν εργασίες που πραγματοποιούσε ο ηλικιωμένος άνδρας, οι οποίες προκαλούσαν θόρυβο και φέρονται να ενόχλησαν τον 75χρονο ανιψιό του.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 75χρονου για υποθέσεις που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, η υπόθεση πήρε πιο σοβαρή τροπή όταν, κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του, εντοπίστηκαν ένα δίκανο όπλο και ένα πιστόλι.

Μετά την ανακάλυψη των όπλων, οι κατηγορίες σε βάρος του αναβαθμίστηκαν σε κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες Αρχές.