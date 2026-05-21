Διευθυντής Ερευνών Αστεροσκοπείου για την οσμή στην Αττική: Παράνομη εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα, το πιθανότερο σενάριο

Το μυστήριο της έντονης οσμής αερίου που «έπνιξε» πολλές περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής και κυρίως το παραλιακό μέτωπο, προσπαθούν να διαλευκάνουν οι αρχές, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση στους λεγόμενους «θεσμοθετημένους ρύπους», δηλαδή σε εκείνες τις ουσίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και μετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόνισε στην ΕΡΤ ο Νίκος Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως εξήγησε, τα πρώτα δεδομένα δεν έδειξαν καμία ανησυχητική μεταβολή στους βασικούς δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης, γεγονός που οδήγησε τους επιστήμονες να στραφούν στην ανάλυση της ίδιας της οσμής, η οποία δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένα όρια και είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί.

Οι οσμές αυτού του τύπου, όπως σημείωσε, σχετίζονται συνήθως με θειούχες ενώσεις, οι οποίες μπορεί να προέρχονται είτε από βιομηχανικές δραστηριότητες είτε από φυσικές πηγές, όπως η θάλασσα. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η χαρακτηριστική μυρωδιά δεν παρέπεμπε σε φυσικό φαινόμενο.

Το βασικό σενάριο

Οι επιστήμονες προχώρησαν σε αποκλεισμό πιθανών πηγών μέσω της λεγόμενης «εις άτοπον απαγωγής». Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο διαρροής από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, όπως στη Ρεβυθούσα, χωρίς όμως να εντοπιστεί καμία αύξηση μεθανίου.

Παράλληλα, απορρίφθηκε και το σενάριο προέλευσης από τη θάλασσα, καθώς –όπως εξήγησε ο κ. Μιχαλόπουλος– οι φυσικές εκπομπές δεν παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη οσμή που περιγράφηκε από τους πολίτες.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το επικρατέστερο σενάριο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι πρόκειται για παράνομη εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα, πιθανότατα από προπάνιο ή βουτάνιο, ουσίες στις οποίες προστίθενται θειούχες ενώσεις ώστε να γίνονται αντιληπτές σε περίπτωση διαρροής.

Ο καθηγητής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η οσμή να προήλθε είτε από θαλάσσια δραστηριότητα – όπως απόρριψη φορτίου ή διαρροή από πλοίο – είτε από χερσαία πηγή, όπως η ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.

«Για να γίνει αισθητή σε τόσο μεγάλη έκταση και με τέτοια ένταση, μιλάμε για σημαντική ποσότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο αλλά για ανθρωπογενή εκπομπή, πιθανώς παράνομη.

Δυσκολία στις μετρήσεις και έλλειψη εξοπλισμού

Μιλώντας στην εκπομπή “Newsroom”, ο κ. Μιχαλόπουλος υπογράμμισε ότι η ακριβής ταυτοποίηση τέτοιων περιστατικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξειδικευμένος εξοπλισμός για άμεση καταγραφή ενώσεων όπως το προπάνιο και το βουτάνιο σε πραγματικό χρόνο.

Όπως ανέφερε, τέτοιες μετρήσεις απαιτούν υψηλού κόστους εξοπλισμό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ανάλυση μπορεί να γίνει μόνο εκ των υστέρων, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης διερεύνησης.