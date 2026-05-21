Ηλεία: «Βαριά αλλά σταθερή» η κατάσταση του 18χρονου με μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου από την Ηλεία, που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα, με τον θείο του να περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που ζει η οικογένεια του παιδιού, που είχε ταξιδέψει στο Λουτράκι, όπου συμμετείχε στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2026».

«Οι γιατροί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, το παιδί είναι στη ΜΕΘ. Η κατάστασή του είναι βαριά αλλά σταθερή», λέει ο θείος του 18χρονου, επιβεβαιώνοντας ότι ο νεαρός διαγνώστηκε επίσημα με μηνιγγίτιδα.

Επέστρεψε με έντονο πονοκέφαλο από το Λουτράκι

Όπως δήλωσε ο θείος του 18χρονου στο patrisnews, ο μαθητής είχε ταξιδέψει στο Λουτράκι, όπου συμμετείχε στους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2026», οι οποίοι ολοκληρώθηκαν πρόσφατα (διεξήχθησαν από τις 8 έως τις 13 Μαΐου 2026) με τη συμμετοχή περισσότερων από 450 αθλητών απ’ όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το πρόβλημα υγείας εκδηλώθηκε αμέσως μόλις το παιδί επέστρεψε από τη διοργάνωση. Σύμφωνα με τον συγγενή του, ο 18χρονος γύρισε στο σπίτι του έχοντας έντονο πονοκέφαλο, ο οποίος μέσα στις επόμενες ώρες επιδεινώθηκε ραγδαία, οδηγώντας στην εσπευσμένη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στη διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο.

«Απαιτείται ιχνηλάτηση»

Η οικογένεια του 18χρονου στο χωριό έχει ήδη λάβει την προβλεπόμενη χημειοπροφύλαξη, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών. Ωστόσο, ο θείος του νοσούντος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους εκατοντάδες συναθλητές του που βρέθηκαν στο ίδιο περιβάλλον:

«Το παιδί προφανώς είχε έρθει σε επαφή με πολλά άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια των αγώνων. Υπάρχει μεγάλος φόβος για την υγεία και των υπόλοιπων παιδιών που συμμετείχαν. Απαιτείται να γίνει άμεσα ιχνηλάτηση από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για να προστατευτούν και άλλοι άνθρωποι που ίσως κινδυνεύουν», λέει ο θείος του 18χρονου.

Μετά την επιβεβαίωση της διάγνωσης και τη σύνδεση του κρούσματος με τη μαζική αθλητική διοργάνωση στο Λουτράκι, το ζήτημα περνά πλέον στα χέρια του ΕΟΔΥ και των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να ξεκινήσει ο εντοπισμός και η ενημέρωση των στενών επαφών του 18χρονου, με σκοπό την αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.