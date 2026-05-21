Μαρινάκης: Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ

«Καμία υποχωρητικότητα» είπε ο Παύλος Μαρινάκης κατά το briefing των πολιτικών συντακτών όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά για τα ελληνοτουρκικά.

«Η στάση μας είναι καθαρή. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, δεν πρέπει να βιαζόμαστε σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Εδώ είμαστε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι μπορεί να μεγαλώσει με αποτελεσματική πολιτική χωρίς ψευτοπατριωτικές κορώνες» σημείωσε.

Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ

«Δεν έχει προηγούμενο αυτό και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή, όπου η διαδικασία είναι απόρρητη, άρα διέπετε από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και τον σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δημοσιοποίηση σημείων της χθεσινής εξέτασης του διοικητή της ΕΥΠ στην Εξεταστική Επιτροπή.

«Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία – άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο Τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του προέδρου του από μια απόρρητη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του, έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ. Και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο, προϊόν κοπτοραπτικής, από αυτή την απόρρητη συνεδρίαση. Πέρα της ποινικής διάστασης του θέματος, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, και της πειθαρχικής διάστασης που είναι αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου, υπάρχει κάτι το οποίο είναι ανατριχιαστικό. Θα ήταν πρόβλημα αν διαρρεύσει η συνομιλία από μια απόρρητη συνεδρίαση με οποιονδήποτε να μετέχει σε αυτή. Εδώ μιλάμε για τον διοικητή της ΕΥΠ, έναν έμπειρο διπλωμάτη, τον κύριο Δεμίρη, που μάλιστα επιτελεί τα καθήκοντά του τώρα, δηλαδή είναι ο εν ενεργεία, δεν ήταν κατά την επίμαχη περίοδο. Είπε ότι, τέλος πάντων, έκρινε ο ίδιος, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ούτε να το αξιολογήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αυτά τα νευραλγικά καθήκοντα για την εθνική ασφάλεια της χώρας» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

«Με λίγα λόγια, εκτός από παράνομη, εκτός από αντίθετη σε οποιαδήποτε λογική σεβασμού των θεσμών, του Κοινοβουλίου, των νόμων, είναι και μια επικίνδυνη πρακτική, αυτή την οποία ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά το λέω, δεν έχει προηγούμενο. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να κουνάνε το δάχτυλο για ζητήματα κράτους δικαίου, επικαλούμενοι μάλιστα ατεκμηρίωτες υποκειμενικές εκθέσεις και όχι τα επίσημα δεδομένα. Αλλά έχει και το θράσος, έχει και η ανευθυνότητα, έχουν τα όρια τους» υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για τη στάση που θα κρατήσει αύριο κατά την συζήτηση για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές ο κ. Μαρινάκης είπε: «Μια υπόθεση η οποία ερευνάται σε όλες τις πτυχές από τη Δικαιοσύνη, η όποια απόφαση δεν έχει ως κίνητρο τον όποιον φόβο. Και ας μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε. Είναι μια απόφαση που είναι απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αύριο είναι η διαδικασία. Δεν μπορώ από αυτό το βήμα να προεξοφλήσω ή να αναλύσω μια στάση πριν ανακοινωθεί. Λίγη υπομονή. Θα δοθούν όλες οι απαντήσεις επί πραγματικών δεδομένων».

Ο κ. Δένδιας σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την τετραετία, είναι υπουργός Άμυνας

Για τη δήλωση του υπουργού Άμυνας ότι δεν είναι οπαδός των ήρεμων νερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, την οποία υπηρετεί το σύνολο των μελών της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο ο υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός Άμυνας και οι συμμετέχοντες υπουργοί και όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στο ΚΥΣΕΑ, είναι μια υπερήφανη, ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ουσιαστικά. Μια χώρα η οποία πριν και πάνω απ’ όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο, πιστεύει στο διάλογο και τα όποια ήρεμα νερά, όπως έχουν χαρακτηριστεί, ή εγώ θα πω καλύτερα ο διάλογος με τις γειτονικές χώρες, δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε υποχώρηση ούτε αφέλεια».

«Αυτό έχει σημαντικά, για να μην πω εντυπωσιακά, αποτελέσματα για τη χώρα, τα οποία μάλιστα αναγνωρίζονται και από συμπολίτες μας οι οποίοι δεν στηρίζουν είτε με τις απαντήσεις τους στις δημοσκοπήσεις είτε με την ψήφο τους την κυβέρνηση. Όσα καταφέραμε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν τα είχαμε καταφέρει αθροιστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης» υπογράμμισε.

«Ο κ. Δένδιας σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την τετραετία, είναι υπουργός Άμυνας. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και νευραλγικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του και μάλιστα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αναπόσπαστο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Το ξαναλέω, έχει σημασία, είναι υπουργός Άμυνας ο κ. Δένδιας. Η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει στην καλή γειτονία, πριν και πάνω απ’ όλα βάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί ούτε είναι αφελής» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε.

«Την ίδια λοιπόν στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχει καταφέρει και έχει υπερπολλαπλασιάσει την αποτρεπτική της δύναμη, έχει εξοπλιστεί όσο δεν είχε εξοπλιστεί ποτέ και ατενίζει το μέλλον με υπερηφάνεια και αισιοδοξία, χωρίς ψευτοπατριωτισμούς, αλλά με ουσία».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Η βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα και η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας είναι σημαντική.

Πρώτον, σε σχέση με τα νέα λεωφορεία. Το 2023 θέσαμε ως στόχο, έως τα μέσα του 2026, να κυκλοφορούν τουλάχιστον 1.000 νέα λεωφορεία στους δρόμους της πρωτεύουσας. Σήμερα, ο στόχος αυτός όχι μόνο επιτεύχθηκε, αλλά ξεπεράστηκε, καθώς ήδη κυκλοφορούν 1.076 νέα λεωφορεία, ενώ συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1.700.

Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι πλήρως προσβάσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, διαθέτουν κλιματισμό και προσφέρουν καλύτερες συνθήκες οδήγησης και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους οδηγούς και τους επιβάτες.

Δεύτερον, προχωρήσαμε σε σημαντικές προσλήψεις προσωπικού, με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα υπογραφούν -όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών- οι νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των σωματείων της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΟΑΣΑ και των διοικήσεων.

Τρίτον, η απόφασή μας να διατηρούμε το χαμηλότερο εισιτήριο μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για το σύστημα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο.

Τέταρτον, υλοποιείται μία ακόμη βασική προτεραιότητα: η αναβάθμιση της Γραμμής 1, του παλιού «Ηλεκτρικού». Ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραληφθούν ακόμη 14 συρμοί ίδιου τύπου.

Έχουμε ήδη εξασφαλίσει τους πόρους για την ανακατασκευή ακόμη 10 συρμών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακατασκευή εκ του μηδενός των συρμών, γίνεται στον Βόλο από ελληνική εταιρία.

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής. Είναι μια ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στην καθημερινότητά τους και στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

Τον Απρίλιο η Κυβέρνηση, βασισμένη στην ανοδική πορεία της Εθνικής Οικονομίας και των δημοσίων εσόδων, προέβη στην ανακοίνωση 8 επιπλέον μέτρων ενίσχυσης των πολιτών, συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεπής με την εξαγγελία αυτή, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πως εντός του Ιουνίου θα γίνει η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί στη μεγάλη πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί χωρίς αίτηση, με βάση τα δηλωμένα στοιχεία και το IBAN των δικαιούχων στην ΑΑΔΕ, καλύπτοντας περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, δηλαδή σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες. Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Ιουνίου, στο πλαίσιο των τακτικών καταβολών του ΟΠΕΚΑ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η Κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για να επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της θετικής πορείας της οικονομίας, με τρόπο δίκαιο, στοχευμένο και κοινωνικά αποτελεσματικό.

Ρύθμιση, η οποία προβλέπει την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων – διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προωθείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση βασίζεται σε ένα στοχευμένο, τεχνικά επεξεργασμένο και εφαρμόσιμο μοντέλο, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τις ειδικότητες όπου εντάσσονται, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τις ασφαλιστικές εισφορές, την κάλυψη στην κύρια και επικουρική ασφάλιση, την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου, καθώς και το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής.

Με τη ρύθμιση αυτή η Κυβέρνηση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα του κλάδου, η απασχόληση στον οποίο είναι αντικειμενικά πολύ απαιτητική και για αυτό προβαίνουμε σε μέτρα περαιτέρω στήριξης και ενίσχυσης.

Παρουσιάστηκε χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο θέτει σαφείς κανόνες, κριτήρια και περιορισμούς για τη χωροθέτηση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες.

Για πρώτη φορά θεσπίζονται σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού, μεταξύ άλλων, για:

• περιοχές Natura 2000, με έμφαση στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας,

• λοιπές ειδικά προστατευόμενες περιοχές,

• δάση και δασικές εκτάσεις,

• περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 m.,

• μνημεία και αρχαιολογικές ζώνες,

• νησιωτικές και τουριστικές περιοχές,

ενώ δημιουργείται ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο για επενδύσεις και αδειοδοτήσεις.

Η Ελλάδα, επιπλέον, ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της, με αυξημένο μερίδιο ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, επέκταση των επενδύσεων σε αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και διασυνδέσεις, μείωση εκπομπών. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στη χώρα, το ΕΧΠ για τις ΑΠΕ δεν εκπονείται μεμονωμένα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά ταυτόχρονα στη θεσμοθέτηση τριών Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων: για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται, αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Αυτός ο συντονισμένος χωρικός σχεδιασμός αποτελεί ένα ολιστικό μοντέλο ανάπτυξης που πρώτη φορά υιοθετείται στη χώρα.

Η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με 100% απορρόφηση, ενώ τη Δευτέρα κατατίθεται το 8ο αίτημα εκταμίευσης από το σκέλος των επιδοτήσεων.

Στο ΕΣΠΑ 2021-2027 βρισκόμαστε σταθερά στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση πόρων. Ακόμη, παρουσιάζεται σταθερά ανοδική πορεία ενεργοποίησης στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, με άνω των 23 δισ. ευρώ να έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σε προσκλήσεις, δίνοντας ισχυρή χρηματοδοτική ώθηση σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Το μεγαλύτερο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων 16 ετών, με συνολικούς ετήσιους πόρους ύψους 16,7 δισ. ευρώ εκτελείται μέχρι σήμερα ομαλά και σε ποσοστό 21,8%.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 δισ. ευρώ, έχει ενεργοποιηθεί πλήρως.

Ταυτόχρονα, επιταχύνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, οι δράσεις στο πλαίσιο των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για τη βελτίωση υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς και οι παρεμβάσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Ο Πρωθυπουργός σήμερα στις 18:00 θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μυστρά και των Μουσειακών Εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών.