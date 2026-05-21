Κουτσούμπας στη Βουλή: Επιλέγετε τον δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή σας

«Σήμερα, για ακόμη μία φορά, επιλέγετε τον γνωστό σας δρόμο της συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας, των υπουργών σας, των βουλευτών σας, του κομματικού σας μηχανισμού που συμμετείχε σε αυτήν την κλοπή των χρημάτων των βιοπαλαιστών αγροτών». Αυτό ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής «για τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής προς διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης» στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατά των κ.κ. Λιβανού και Αραμπατζή.

«Σας είναι πολύ γνώριμος αυτός ο δρόμος. Το ίδιο κάνατε και πέρυσι το καλοκαίρι, για τους πρώην υπουργούς Βορίδη και Αυγενάκη σε αυτόν τον αλήστου μνήμης τραγέλαφο με τις επιστολικές ψήφους. Το ίδιο κάνατε και με τις προανακριτικές-φιάσκο για τον Καραμανλή και τον Τριαντόπουλο για το έγκλημα των Τεμπών, τις οποίες κλείσατε άρον άρον, χωρίς αυτές να επιτελέσουν κανένα έργο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, αυτό που «δίνει το δικαίωμα» στην κυβέρνηση να τα κάνει αυτά «είναι το γνωστό άρθρο 86 του Συντάγματος, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, που κι εσείς και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρήσατε στην προηγούμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, απορρίπτοντας την πρόταση του ΚΚΕ για κατάργησή του, ώστε να πηγαίνουν και οι υπουργοί στον φυσικό τους δικαστή, όπως κάθε πολίτης. Και τώρα, μετά από όλη τη λαϊκή κατακραυγή, μιλάτε πάλι για μια αναθεώρηση του άρθρου και όχι για την κατάργησή του. Θέλοντας προφανώς να διατηρήσετε τον έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, δηλαδή της εκάστοτε κυβέρνησης, στο ποιος θα δικαστεί και ποιος όχι. Ταυτόχρονα, για τους εμπλεκόμενους βουλευτές σας -μιας και γι’ αυτούς δεν υπάρχει άρθρο 86- φέρατε νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες, για να τους έχετε “ξεπλυμένους” και “καθαρούς” για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών. Εκεί, πολύ καλά μπορείτε να παρεμβαίνετε νομοθετικά -ατάκα κι επί τόπου- στο έργο της δικαιοσύνης».

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ σάς καταθέτει τροπολογία για να σταματήσουν οι απαράδεκτες διώξεις των αγροτών που συμμετείχαν στις φετινές μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, εκεί δεν μπορείτε. Εκεί λέτε ότι “τα χέρια σας είναι δεμένα”, ένεκα …η “ανεξαρτησία” της δικαιοσύνης. [. . .] Τους υπουργούς σας ξέρετε να τους αμνηστεύετε, απορρίπτοντας τα αιτήματα για προανακριτική, όπως κάνετε σήμερα. Τους βιοπαλαιστές αγρότες, που είναι και τα πραγματικά θύματα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους τιμωρείτε, γιατί με τον αγώνα τους σας στρίμωξαν, σας εξέθεσαν. Επιβραβεύετε τα λαμόγια, τους παραδόπιστους, τους επίορκους και καταδικάζετε τους έντιμους, τους βιοπαλαιστές, τους ανθρώπους του μόχθου», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, τόνισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης, που υπηρετεί τις προτεραιότητας της ΕΕ, είναι που δημιούργησε «και το εύφορο έδαφος για το ίδιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την αποσύνδεση της επιδότησης από την πραγματική παραγωγή, προς όφελος πάλι των μεγαλοϊδιοκτητών, με την περιβόητη “τεχνική λύση” και όλα τα υπόλοιπα. Χωρίς αυτά δεν θα μπορούσατε να έχετε στήσει όλο αυτό το κύκλωμα εξυπηρετήσεων και πελατειακών σχέσεων με τους κολλητούς σας, οι οποίοι ταυτόχρονα ήταν και είναι οι μεγαλύτεροι υπερασπιστές της ΚΑΠ και οι μεγαλύτεροι πολέμιοι των αγώνων. Κι όλα αυτά δεν ήταν κάποια απλά αυτονόητα “ρουσφετάκια” εξυπηρέτησης κάποιων πολιτών, όπως θέλετε να τα παρουσιάζετε. Αλλά ήταν εγκληματικού χαρακτήρα κατάχρηση δημόσιου χρήματος υπέρ ολίγων κολλητών σας, σε βάρος των πολλών βιοπαλαιστών πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων».

Για τα υπό ίδρυση κόμματα

Μάλιστα, ο κ. Κουτσούμπας επεσήμανε ότι σε αυτήν την ΕΕ, που είναι μέρος του προβλήματος και μάλιστα πολύ μεγάλο, «εμείς έχουμε δηλώσει και το λέμε ξανά ότι δεν πρόκειται ποτέ να φορέσουμε φωτοστέφανο, όπως, δυστυχώς, κάνουν άλλα κόμματα εδώ μέσα ή άλλοι μονοπρόσωποι σχηματισμοί που βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης σήμερα, αυτές τις μέρες, απολαμβάνοντας μάλιστα αμέριστη προβολή και διαφήμιση από το ίδιο το σύστημα που δήθεν πολεμούν. Κι έχουν μεγάλη ευθύνη κάποιοι και κάποιες εδώ μέσα. Γιατί σε περιόδους, μάλιστα, μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων, τότε που υπήρχαν οι προϋποθέσεις να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα από τον ελληνικό λαό που ήταν μαζικά στους δρόμους, εκείνοι και εκείνες έπαιξαν ρόλο στον εξωραϊσμό και τον καθαγιασμό της σάπιας και διεφθαρμένης ΕΕ, αφού την παρουσίαζαν ως δήθεν εγγυητή της “νομιμότητας” και της “δικαιοσύνης”. Αυτό, βεβαίως, καθόλου δεν πρέπει να μας εμποδίζει να αξιοποιούμε τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν και περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Καθόλου δεν μας εμποδίζει, από το να υπερψηφίζουμε, με το δικό μας σκεπτικό, τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

«Δεν θα παραμυθιάσουμε τον λαό ότι το λεγόμενο “κράτος δικαίου της ΕΕ” αποτελεί -τάχα- το αντίπαλο δέος σε αυτό που ζει τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που δικαιολογημένα τον έχει κάνει να θέλει να απαλλαγεί επιτέλους από αυτήν. Δεν ξεχνάμε, άλλωστε, ότι σε αυτήν την κυβέρνηση και στον κύριο Μητσοτάκη βρήκε να δώσει συγχαρητήρια, τις προάλλες, ο αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για την πρόοδο της χώρας -λέει- στους θεσμούς και το λεγόμενο “κράτος δικαίου”. Ναι, έδωσε “συγχαρητήρια” σε αυτήν την κυβέρνηση, αφού τους κάνει καλά τη βρώμικη δουλειά. Μια κυβέρνηση, που είναι βουτηγμένη στα σκάνδαλα και που τα συγκαλύπτει, το ένα πίσω από το άλλο, όπως ετοιμάζεται να κάνει και σήμερα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ετοιμάζεται να κάνει πάλι αύριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών», επεσήμανε ο γραμματέςας της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόσθεσε:

«Δεν φτάνει δηλαδή που με την πολιτική τους, κυβέρνηση και ΕΕ, τσακίζουν τους βιοπαλαιστές αγρότες, δεν φτάνει που η ΕΕ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τα σκάνδαλα, έρχεται μετά να δώσει και συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για τη συγκάλυψή τους».

Όπως υπογράμμισε, «η οργή του λαού δικαιολογημένα μεγαλώνει και δεν θα αργήσει η ώρα που θα σας στείλει εκεί που σας αξίζει». «Εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη μέρα και δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε, μαζί με την κυβέρνησή σας, να αποτελέσουν παρελθόν και η πολιτική σας και τα σκάνδαλά σας και η συγκάλυψή τους. Να τα βρει επίσης σκούρα από τον ίδιο τον λαό και όποιος αναλάβει να συνεχίσει το αντιλαϊκό έργο σας για λογαριασμό του συστήματος. Να ανοίξει ο δρόμος για την οριστική νίκη του κόσμου της εντιμότητας, του μόχθου, του αγώνα, της αλληλεγγύης. Και για να συμβεί αυτό, πρέπει να αποτελέσει οριστικά παρελθόν ο δικός σας κόσμος της σαπίλας, της εκμετάλλευσης, της διαφθοράς, της συνδιαλλαγής και της υποταγής. Μπορείτε να ψηφίσετε ενάντια σε όσες προανακριτικές και εξεταστικές θέλετε, αλλά αυτήν τη μοίρα δεν θα τη γλιτώσετε», κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας.