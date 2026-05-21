ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας

Enikos Newsroom

Κοινωνία

ΕΦΕΤ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στην άμεση ανάκληση παρτίδας κατεψυγμένου παρασκευάσματος κρέατος προχώρησε ο ΕΦΕΤ, καθώς διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων έτους 2026», προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου παρασκευάσματος κρέατος με στοιχεία: ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ με ημερομηνία ανάλωσης 16/02/2027 και ημερομηνία παραγωγής / κατάψυξης 24/10/2025 που παράγεται από την εταιρεία «Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. – Κοτόπουλα Καραγιαννάκη Χαλκιδικής».

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο εργαστήριο του Τμήματος Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

μπιφτέκι κοτόπουλου

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αναισθησιολόγος καταγράφηκε να ζητά «φακελάκι» από ασθενή-Παρέμβαση Άδωνι Γεωργιάδη

8 λαχανικά που είναι καλύτερο να τα τρώμε από κονσέρβα παρά φρέσκα, σύμφωνα με ειδικό

Κομισιόν: Κατεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της Ελλάδας – Τι αναφέρει για τον πληθωρισμό

ΙΟΒΕ: Υποχώρησε το οικονομικό κλίμα τον Απρίλιο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Οι παρατηρήσεις του TESS αποκαλύπτουν 27 νέους υποψήφιους πλανήτες σε διπλά αστρικά συστήματα

Η Google στοιχηματίζει στους αυτόνομους «πράκτορες» AI με το νέο μοντέλο Gemini 3.5 Flash
περισσότερα
14:55 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ηλεία: «Βαριά αλλά σταθερή» η κατάσταση του 18χρονου με μηνιγγίτιδα – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 18χρονος μαθητής ειδικού σχολείου από την Ηλεία, που προσβλή...
14:50 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

«Θρίλερ» στην Αχαΐα: Το DNA θα «λύσει» το μυστήριο με τα ανθρώπινα οστά στη Στροφυλιά

Συνεχίζεται το θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά, που εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης (20/5) σε απ...
14:14 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Άννα Καφέτση: Πέθανε η ιδρυτική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης – Μενδώνη: Είχε ακόμα να δώσει πολλά

Πέθανε η Άννα Καφέτση σε ηλικία 71 ετών. Η Άννα Καφέτση ήταν ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και...
13:43 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Εργατικό ατύχημα στην Πέλλα: Δύο άνδρες έπεσαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού

Σοβαρό εργατικό ατύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης (21/5) σε περιοχή των Γιαννιτσών, στην Πέλλ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν