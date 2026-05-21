Αταμάν: «Όσα γράφονται είναι παραμύθια – Όλα είναι κανονικά στον Παναθηναϊκό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Αταμάν
Με φόντο τη συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες ημέρες γύρω από το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, ο Εργκίν Αταμάν επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια περί αναταραχής στο εσωτερικό της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας πως άπαντες παραμένουν προσηλωμένοι στους στόχους της σεζόν.

Μιλώντας στο τουρκικό δίκτυο TRT Spor, ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε στον αποκλεισμό των «πρασίνων» από το φάιναλ φορ της EuroLeague, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την εξέλιξη αυτή, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι τα δημοσιεύματα περί προβλημάτων και εσωτερικής κρίσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Είμαι απογοητευμένος που δεν καταφέραμε να προκριθούμε στο φάιναλ φορ. Ο στόχος μας είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Όλα που γράφονται στον Τύπο είναι παραμύθια και μία προσπάθεια για να δημιουργηθεί μία αρνητική ανταπόκριση που θα διασπάσει την ενότητά μας. Όλα είναι κανονικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αταμάν.

