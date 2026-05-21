Ηράκλειο: 14χρονος χτύπησε συμμαθητή και έσπασε τα γυαλιά του

Αναστάτωση προκλήθηκε στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου στην Κρήτη, έπειτα από επεισόδιο βίας ανάμεσα σε δύο ανήλικους μαθητές μέσα στον σχολικό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 13χρονο συμμαθητή του, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα γυαλιά του δεύτερου μαθητή και να επικρατήσει αναστάτωση στη σχολική κοινότητα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι Αρχές, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του 14χρονου, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις που έχουν ληφθεί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο το περιστατικό να μην ήταν μεμονωμένο, με τις Αρχές να εξετάζουν αν είχαν προηγηθεί ανάλογα επεισόδια ή συμπεριφορές μεταξύ των μαθητών.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.