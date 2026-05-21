Καστοριά: Απόπειρα αρπαγής 2 ανήλικων κοριτσιών σε πανηγύρι

Δύο ανήλικα κορίτσια παραλίγο να πέσουν θύματα απαγωγής σε πανηγύρι στην Καστοριά, σε ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει αναστάτωση και έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η απόπειρα αρπαγής σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης 20/5, κατά τη διάρκεια πανηγυριού για την εορτή της Αναλήψεως, στο Δισπηλιό, όταν μια άγνωστη γυναίκα προσέγγισε δύο ανήλικα κορίτσια, επιχειρώντας να τα παρασύρει μακριά από τους γονείς τους.

Τα δύο ανήλικα κορίτσια έπαιζαν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του χωριού, όπου επικρατούσε κοσμοσυρροή λόγω της εμποροπανήγυρης, ενώ η μητέρα τους βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, επιβλέποντάς τα.

Ξαφνικά, μια άγνωστη γυναίκα πλησίασε τα παιδιά και άρχισε να τους μιλάει, προσπαθώντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα χρησιμοποίησε ως δόλωμα την αγορά παιχνιδιών.

Η δράστιδα προσπάθησε να πείσει τα δύο κορίτσια να την ακολουθήσουν σε κοντινή απόσταση εκτός του προαυλίου, με το πρόσχημα της βόλτας και των δώρων.

Η ώριμη και ψύχραιμη αντίδραση των ανηλίκων αποδείχθηκε σωτήρια. Τα κορίτσια δεν πείστηκαν από τα λεγόμενα της άγνωστης γυναίκας. Αντίθετα, φοβήθηκαν και έτρεξαν αμέσως προς το μέρος της μητέρας τους.

Το ένα από τα δύο κορίτσια περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια στη μητέρα του τι είχε μόλις συμβεί. Η μητέρα, έντρομη μόλις συνειδητοποίησε τον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν τα παιδιά της, ενημέρωσε αμέσως τον σύζυγό της. Το ζευγάρι κινητοποιήθηκε ακαριαία, καλώντας την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες και αναζητήσεις τόσο στον χώρο του πανηγυριού όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δισπηλιού.

Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες των αστυνομικών αρχών ξεκίνησαν μέσα σε λίγα λεπτά από την καταγγελία, η ύποπτη γυναίκα κατάφερε να εκμεταλλευτεί τον συνωστισμό και να χαθεί μέσα στο πλήθος, με αποτέλεσμα οι αρχές να μην μπορέσουν –μέχρι στιγμής– να την εντοπίσουν.

Πηγή: Ertnews