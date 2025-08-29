Τζέι Ντι Βανς: «Έτοιμος να αναλάβω την προεδρία αν, ο Θεός φυλάξοι, συμβεί κάποια τραγωδία στον Τραμπ»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι είναι απολύτως έτοιμος να αναλάβει τα προεδρικά καθήκοντα αν -όπως τόνισε- «ο Θεός φυλάξοι» συμβεί κάποια «τραγωδία» στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επιβιώσει ήδη από δύο απόπειρες δολοφονίας.

«Ναι, πάντα μπορεί να συμβούν πράγματα», ανέφερε σε συνέντευξή του στην USA Today, όταν ρωτήθηκε αν είναι έτοιμος να αναλάβει σε περίπτωση που συμβεί κάτι στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

«Ναι, τραγωδίες συμβαίνουν. Και αν, ο Θεός φυλάξοι, υπάρξει μια τραγωδία, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερη εκπαίδευση εν ώρα καθήκοντος από αυτήν που έλαβα τις τελευταίες 200 ημέρες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε: «Νιώθω πολύ σίγουρος ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι σε καλή κατάσταση, θα ολοκληρώσει τη θητεία του και θα κάνει σπουδαία πράγματα για τον αμερικανικό λαό».

JD Vance: I’ve gotten a lot of good on-the-job training over the last 200 days. If God forbid, there’s a terrible tragedy, I can’t think of a better on-the-job training than what I’ve gotten over the last 200 days. pic.twitter.com/CbfO6edeTS — Clash Report (@clashreport) August 28, 2025



Ο Τραμπ, που στα 79 του χρόνια έγινε ο γηραιότερος Πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, εξακολουθεί να είναι δραστήριος, σύμφωνα με τον Βανς, ο οποίος είναι ο τρίτος νεότερος Αντιπρόεδρος στην ιστορία της χώρας.

«Έχει απίστευτη ενέργεια και, ενώ οι περισσότεροι που εργάζονται γύρω από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ είναι πιο νέοι από εκείνον, διαπιστώνουμε ότι είναι στην πραγματικότητα ο τελευταίος που πάει για ύπνο, ο τελευταίος που κάνει τηλεφωνήματα το βράδυ, και ο πρώτος που ξυπνάει και ο πρώτος που κάνει τηλεφωνήματα το πρωί», σημείωσε.

Τον περασμένο μήνα ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, ένα πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος, αφού είχε παρατηρηθεί ήπιο πρήξιμο στα κάτω άκρα.

‘.If, God forbid, there’s a terrible tragedy, I can’t think of better on-the-job training than what I’ve gotten over the last 200 days’ US Vice President JD Vance has said he is prepared to take charge as the President of the country if an unforeseen tragedy were to strike… pic.twitter.com/ucRV9id8JU — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) August 29, 2025



Η αποκάλυψη έγινε από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, η οποία απάντησε σε εικασίες που προέκυψαν από φωτογραφίες που παρουσίαζαν μώλωπες στα χέρια του Τραμπ.

Ο προεδρικός γιατρός απέδωσε την εικόνα αυτή σε «ήπιο ερεθισμό των μαλακών ιστών» λόγω των συχνών χειραψιών και της χρήσης ασπιρίνης.

Σε ιατρικό υπόμνημα αναφέρθηκε ότι ο Τραμπ υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες απέκλεισαν προβλήματα με θρόμβους αίματος ή την καρδιά.