Ισραήλ: Χαρακτήρισε «επικίνδυνη ζώνη μαχών» την πόλη της Γάζας – Καταργούνται οι τακτικές παύσεις για την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας 

Από τις 10:00 το πρωί σήμερα οι τακτικές παύσεις της στρατιωτικής δραστηριότητας για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας δεν θα ισχύσουν στην πόλη της Γάζας, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) που περιγράφουν την πόλη ως «επικίνδυνη ζώνη μάχης».

«Από σήμερα (Παρασκευή) στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η τοπική τακτική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας δεν θα εφαρμόζεται στην περιοχή της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μαχών», επεσήμαναν οι IDF.

Οι τοπικές τακτικές παύσεις εφαρμόζονται καθημερινά στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές της Λωρίδας από τα τέλη Ιουλίου προκειμένου να μοιραστεί στους αμάχους η ανθρωπιστική βοήθεια.

