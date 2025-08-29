Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: «Capitano» – Η τρυφερή ανάρτηση μετά τον τελευταίο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό

Η Ελένη Βουλγαράκη μετά τον τελευταίο αγώνα του Φώτη Ιωαννίδη με τον Παναθηναϊκό, αναδημοσίευσε φωτογραφία του βάζοντας μια πράσινη καρδιά, γράφοντας τη λέξη «Capitano».

«Όλα αυτά που γράφτηκαν για γάμο, ήταν όλα μπούρδες. Δεν ασχολήθηκα να μάθω ποιος τα έβγαλε. Διαβάσαμε δημοσίευμα ότι μου έγινε πρόταση γάμου στην πλατεία της Βιέννης τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων. Ποιος ντόπιος ασχολήθηκε; Ήταν αστείο» είχε πει η Ελένη Βουλγαράκη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Ελένη Βουλγαράκη και Φώτης Ιωαννίδης φέρονται να είχαν συζητήσει για τη μεταγραφή του 25χρονου και να αποφάσισαν από κοινού. Μέσα από την τελευταία της ανάρτηση, η  παρουσιάστρια δείχνει να στηρίζει το νέο επαγγελματικό βήμα του αγαπημένου της.

