Κάγια Κάλας: «Ο Πούτιν απλώς κοροϊδεύει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια – Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία»

Enikos Newsroom

διεθνή

Κάγια Κάλας
Πηγή: ΕΡΑ

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής προσερχόμενη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών ‘Αμυνας που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη, πρωτεύουσα της προεδρεύουσας χώρας της Δανίας για το τρέχον εξάμηνο της ΕΕ, δήλωσε ότι κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα της συζήτησης είναι ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

«Οι επιθέσεις δείχνουν ότι ο Πούτιν απλώς κοροϊδεύει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια που γίνεται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία. Αυτό είναι που καταλαβαίνει» τόνισε.

Όπως σημείωσε το «δεύτερο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ετοιμότητα άμυνας. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε διάφορους τομείς ικανοτήτων όπου πρέπει να κάνουμε περισσότερα και περιμένω τα κράτη-μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε αυτούς τους τομείς. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και να προχωρήσουμε με συγκεκριμένα έργα».

Η ίδια ρωτήθηκε για τις εγγυήσεις ασφαλείας λέγοντας πως «σε επίπεδο ΕΕ, η συμβολή μας στις εγγυήσεις ασφαλείας είναι η εκπαιδευτική αποστολή, η στρατιωτική αποστολή και η υποστήριξη της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας. Και οι τρεις αυτές δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν και ουδέτερες χώρες. Συζητάμε σήμερα και την αλλαγή της εντολής αυτών των αποστολών ώστε να είναι έτοιμες μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία. Κάθε κράτος-μέλος αποφασίζει πώς θα συνεισφέρει».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη μορφή των πιέσεων κατά της Ρωσίας λέγοντας πως «ετοιμάζουμε το επόμενο πακέτο κυρώσεων. Υπάρχουν πολλές επιλογές, κυρώσεις στον τομέα της ενέργειας, δευτερεύουσες κυρώσεις όπως αυτές των ΗΠΑ, και περιορισμοί στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που εμποδίζουν τη Ρωσία να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Όλοι καταλαβαίνουν ότι, με τον Πούτιν να κοροϊδεύει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, μόνο η πίεση έχει αποτέλεσμα».

Στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι υπουργοί ‘Αμυνας θα συζητήσουν για τη Μέση Ανατολή «όπου δεν υπάρχουν βελτιώσεις», όπως τόνισε η Κάγια Κάλας. Αναφερόμενη στο Ιράν δήλωσε πως «οι ανησυχίες μας για το Ιράν είναι ξεκάθαρες, για το πυρηνικό του πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς του πυραύλους και την υποστήριξή του προς τη Ρωσία».

