Ηλεία: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος δύο ανδρών – Τους απείλησαν με μαχαίρια και όπλα, άρπαξαν 5.000 ευρώ και έγιναν καπνός

Εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστείας σε βάρος δυο αλλοδαπών, που έγινε τον περασμένο Μάιο, στην Ηλεία. Οι δράστες απείλησαν τα θύματά τους με μαχαίρια και όπλα, αρπάζοντας μεγάλο χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, που θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, εξιχνιάστηκε η ληστεία που διαπράχθηκε σε βάρος δυο αλλοδαπών στις 28-5-2025, σε περιοχή της Ήλιδας.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος ενός αλλοδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ήταν ξημερώματα της 28ης Μαΐου όταν ο κατηγορούμενος, ενεργώντας και δύο ακόμη συνεργοί του, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλαν σε αγροικία όπου διέμεναν δυο αλλοδαποί άνδρες και με την απειλή πιστολιού και μαχαιριών, ακινητοποίησαν τα θύματά τους. Μάλιστα, δεν δίστασαν να χτυπήσουν τον ένα στο κεφάλι και στην πλάτη, προκαλώντας του σωματική βλάβη. Στη συνέχεια, οι δράστες αφαίρεσαν 5.000 ευρώ και 10 κινητά τηλέφωνα και εξαφανίστηκαν.

Για την διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν μεθοδικές έρευνες από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση της ληστείας και την ταυτοποίηση του κατηγορούμενου. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας/ Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.