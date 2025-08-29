US Open: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε – Ο αγώνας κράτησε 4,5 ώρες

US Open: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε – Ο αγώνας κράτησε 4,5 ώρες

Έπειτα από μία συναρπαστική αναμέτρηση που κράτησε 4,5 ώρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείσθηκε από τους «32» του US Open, καθώς ηττήθηκε με 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5, από τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ, στον 2ο γύρο του τελευταίου Grand Slam της χρονιάς.

Ο Ελληνας τενίστας βρέθηκε πίσω με 1-0 σετ, όμως ανέκαμψε και ανέτρεψε τα δεδομένα του αγώνα, προηγούμενος με 2-1. Όμως ο Γερμανός αντίπαλος του, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για ν’ αντιδράσει και να πετύχει μία από τις σημαντικότερες νίκες στην καριέρα του και αφού ο Τσιτσιπάς έχασε match point στο 5ο σετ.

Το πρώτο σετ κρίθηκε στο tie break, με τον ο Αλτμάιερ να επικρατεί με 7-6, όμως στην συνέχεια, ο Τσιτσιπάς ήταν εντυπωσιακός και πήρε το 2ο σετ με 6-1. Στο 3ο σετ ο αγώνας ήταν πιο ισορροπημένος, όμως ο Έλληνας τενίστας, αξιοποίησε την εμπειρία και την ψυχραιμία του, επικρατώντας με 6-4.

Ο Αλτμάιερ δεν είχε να χάσει κάτι και βελτιώθηκε αισθητά, με αποτέλεσμα να προηγηθεί στο 4ο σετ με 4-1 και να το κατακτήσει με 6-3. Στο 5ο και καθοριστικό σετ, οι δύο τενίστες ήταν εξαιρετικοί και πάλεψαν μέχρι τέλους για την νίκη. Ο Τσιτσιπάς έφθασε σε match point στο 10ο game για το 6-4, αλλά ο Αλτμάιερ το «έσβησε» και στην συνέχεια ισοφάρισε σε 5-5, έκανε break και κράτησε το σερβίς του για να φθάσει στο 7-5 και στην πρόκριση για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρόκριση στους «32» του US Open.

Πηγή: ΑΠΕ

