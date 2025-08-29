Ακίνητα: Εξοχικά από χρυσάφι στα νησιά – Δείτε τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο

Μία 6ετία από… «χρυσάφι» έχουν δει τα ελληνικά νησιά, όπου οι τιμές πώλησης και τα ενοίκια των ακινήτων ανεβαίνουν με ετήσια άλματα.

Αν και οι μέσες τιμές διαφέρουν ανάλογα με το αν είναι ζητούμενες τιμές αγγελιών ή ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών, συνδυαστικά οι αυξήσεις φτάνουν έως και το 49,3% (Νησιά Ιονίου). Το πιο σημαντικό είναι ότι δεδομένου του πλήθους των ελληνικών προορισμών υπάρχει πάντα κάτι για όλους.

Από περιοχές όπως η Μύκονος (7.143 ευρώ/τ.μ.) ή η Αντίπαρος (6.391 ευρώ/τ.μ.), που έχουν από τις ακριβότερες μέσες τιμές της αγοράς, έως και πιο εναλλακτικούς προορισμούς όπως η Σκύρος (2.333 ευρώ/τ.μ.) ή η Αλόννησος (2.672 ευρώ/τ.μ.), που βρίσκονται σε σημαντική άνοδο ή και στο φθηνότερο άκρο της αγοράς, τα όμορφα νησιά του Βορείου Αιγαίου όπως η Λέσβος (1.188 ευρώ/τ.μ.) ή η Σάμος (950 ευρώ/τ.μ.).

Νέοι προορισμοί

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για εναλλακτικούς προορισμούς το επισημαίνουν και οι μεσίτες, που τονίζουν πως τόσο για τους Ελληνες όσο και για τους ξένους αγοραστές έχει περάσει ότι «Ελλάδα δεν είναι μόνο Μύκονος και Σαντορίνη» και πως υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες σε λιγότερα προβεβλημένα νησιά. Οπως εξηγούν οι επαγγελματίες της αγοράς στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», πολλές ιδιαίτερα γνωστές αγορές, είναι κορεσμένες. Άλλα νησιά, που αν και είναι εδώ και χρόνια βρίσκονται στις λίστες των πιο «hot» εναλλακτικών τουριστικών προορισμών, τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι της αγοράς εξοχικής κατοικίας. Οι τιμές έχουν σκαρφαλώσει πάνω από την περιοχή 250.000-350.000 ευρώ που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν οι περισσότεροι και το πέρασμα σε νέους προορισμούς ήταν αναμενόμενο.

Νέα στοιχεία από τον Spitogatos και το Spitogatos Insights εστιάζουν τόσο στα ελληνικά νησιά όσο και στην εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών. Ενδιαφέρον έχει και η στροφή τόσο των αγοραστών, αλλά και των κατασκευαστών που απαντούν στις ανάγκες της αγοράς, προς τα ακίνητα με λιγότερα τετραγωνικά. Σύμφωνα με τους μεσίτες, πριν από 20 χρόνια, ένα τυπικό εξοχικό δύο υπνοδωματίων προσέφερε 90-95 τ.μ. Για το 2025, το ίδιο νεόδμητο σπίτι με πισίνα έχει 70 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα, πολλές νέες κατοικίες διαθέτουν ακόμα κι εξωτερική κουζίνα, αλλά και πέργκολα και μπάρμπεκιου, παροχές που είναι ψηλά στα θέλω των αγοραστών.

Εξέλιξη τιμών

Δεν είναι ότι Ελληνες και ξένοι ξαφνικά ανακάλυψαν την ομορφιά της Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια. Ομως, με κάθε νέα αναβάθμιση υποδομών, όπως τα αεροδρόμια ή νέες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, η αγορά ανοίγει και προσελκύει νέο κοινό. Κάτι που φαίνεται στο πόσο ακριβότερες είναι περιοχές κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Υδρα (6.500 ευρώ/τ.μ.) ή οι Σπέτσες (4.106 ευρώ τ.μ.), που κάποιος μπορεί να επισκεφθεί εύκολα από την Αττική. Οπως επισημαίνεται στην ανάλυση του Spitogatos, η αγορά κατοικίας στα ελληνικά νησιά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τελευταία εξαετία. Στα νησιά του Ιονίου, η μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 49,3% την περίοδο 2019-2025, φτάνοντας σήμερα (2ο τρίμηνο 2025) τις 2.389 €/τ.μ. Στην Κρήτη, η άνοδος είναι επίσης θεαματική, με τη ΜΖΤ να διαμορφώνεται στις 2.105 €/τ.μ., καταγράφοντας αύξηση 40,4% σε σχέση με το 2019. Τα νησιά του Αιγαίου συνεχίζουν να σημειώνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, με τη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας το 2025 να φτάνει τις 2.778 €/τ.μ., αυξημένη κατά 38,9% από το 2ο τρίμηνο του 2019. Σε ό,τι αφορά τη διεθνή ζήτηση, οι top 5 χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στα ελληνικά νησιά είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία.

Πιο ακριβά ακίνητα σε Κυκλάδες, ειδική περίπτωση η Κρήτη

Τη μεγαλύτερη προβολή, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και τα πιο… ακριβά τετραγωνικά τα βρίσκουμε στις Κυκλάδες. Εκεί, από την κοσμοπολίτικη Μύκονο μέχρι την εναλλακτική Αμοργό, η ποικιλομορφία των Κυκλάδων προσφέρει λύσεις για όλα τα γούστα και προτιμήσεις. Η ποικιλομορφία τους αντικατοπτρίζεται και στην κτηματαγορά. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, τα περισσότερα Κυκλαδονήσια καταγράφουν αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, με εξαίρεση τη Νάξο, τη Σέριφο και τη Σίκινο, όπου οι τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σημαντική ετήσια άνοδος, άνω του 20%, παρατηρείται σε Αντίπαρο και Φολέγανδρο, συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2024. Τα ακριβότερα νησιά των Κυκλάδων την ίδια περίοδο είναι η Μύκονος, η Αντίπαρος και η Πάρος. Μεγάλο προτέρημα, εκτός από τη φυσική ομορφιά, είναι η ευκολία να ταξιδέψει κανείς με αεροσκάφος ή πλοίο, κάτι που δίνει ζωή στα νησιά και βεβαίως ανεβάζει ακόμα περισσότερο τις μέσες τιμές αγοράς.

Για πολλούς μεσίτες, η τελευταία τριετία ήταν «επανάσταση» για τα Επτάνησα, που αν και αποτελούν διαχρονικά έναν ιδιαίτερα δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό, τόσο για Ελληνες όσο και για επισκέπτες από το εξωτερικό, με συνεχώς αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα, τα τελευταία χρόνια, οι νέες κατασκευές και οι επενδύσεις στις υποδομές φαίνεται να έδωσαν νέα ώθηση στη ζήτηση. Η δυναμική αυτή επηρεάζει άμεσα το ενδιαφέρον δυνητικών αγοραστών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 η Κέρκυρα αναδεικνύεται ως το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση για αγορά κατοικίας, ενώ οι Παξοί καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών. Στον αντίποδα, πιο οικονομικά προσιτές επιλογές εντοπίζονται στην Κέρκυρα και στα Κύθηρα. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις ΜΖΤ, άνω του 20%, καταγράφεται στη Λευκάδα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Σποράδες

Πυκνά πευκοδάση, καταγάλανα νερά, προστατευόμενα θαλάσσια πάρκα, αλλά και πλούσια πολιτιστικά δρώμενα αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά των Σποράδων που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Εστιάζοντας στην κτηματαγορά των Σποράδων και ειδικότερα στην αγορά κατοικίας, παρατηρείται θεαματική αύξηση της μέσης ζητούμενης τιμής (ΜΖΤ) για κατοικίες προς πώληση, άνω του 30%, στην Αλόννησο κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με τη ΜΖΤ να φτάνει τις 2.672 €/τ.μ. Η Σκιάθος παραμένει το ακριβότερο νησί των Σποράδων, με τη ΜΖΤ πώλησης να ανέρχεται στις 3.273 €/τ.μ.

Αργοσαρωνικός

Η εγγύτητά τους με την Αθήνα, σε συνδυασμό με τη σπάνια ομορφιά τους, έχει χαρίσει στα νησιά του Αργοσαρωνικού διεθνή αναγνώριση, αλλά και μεγάλη δημοφιλία, όχι μόνο για διακοπές, αλλά και για αγορά κατοικίας. Εξετάζοντας περαιτέρω την κτηματαγορά στα νησιά του Αργοσαρωνικού, παρατηρείται ότι η Υδρα αποτελεί το πιο ακριβό νησί της περιοχής για αγορά κατοικίας, με τη μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης να βρίσκεται στις 6.500 €/τ.μ. Αύξηση άνω του 10,0% καταγράφηκε στη Σαλαμίνα κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Η Σαλαμίνα, η Αίγινα και οι Σπέτσες συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή νησιά, σύμφωνα με τις αναζητήσεις των δυνητικών αγοραστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βόρειο Αιγαίο

Η Ικαρία, γνωστή για τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις, τις παραδοσιακές γιορτές και τον μοναδικό τρόπο ζωής που συνδέεται με τη μακροζωία, παραμένει το νησί του Βορείου Αιγαίου με τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) κατοικιών προς πώληση. Αντίθετα, η Σάμος καταγράφει τις πιο προσιτές τιμές για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ στα 950 €/τ.μ. Ολα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου παρουσίασαν αυξήσεις στις MZT πώλησης, με τη Χίο όμως να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο (+7,1%).

Δωδεκάνησα

Τα Δωδεκάνησα αποτελούν έναν ακόμη δημοφιλή προορισμό για πολλούς επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, χάρη στην πλούσια φυσική ομορφιά και την ιστορική τους κληρονομιά. Παράλληλα, διαθέτουν πολυάριθμα ελκυστικά σημεία για αγορά κατοικίας. Στην κορυφή των πιο ακριβών νησιών των Δωδεκανήσων κατατάσσεται η Πάτμος, ενώ ακολουθεί η Σύμη, με ΜΖΤ πώλησης κατοικίας στις 3.043 €/τ.μ., μετά από σημαντική ετήσια αύξηση άνω του 30%. Αξιοσημείωτη ετήσια αύξηση στη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 σημειώθηκε και στην Κάλυμνο. Τα δημοφιλέστερα νησιά των Δωδεκανήσων για τους δυνητικούς αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναζητούν κατοικία προς πώληση είναι η Ρόδος, η Κως και η Κάλυμνος.

Κρήτη

Εξοχικό, μόνιμη κατοικία, φοιτητουπόλεις, η Κρήτη τα έχει όλα. Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, με την πλούσια ιστορία και τη σπάνια φυσική ομορφιά, αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για αγορά και ενοικίαση κατοικίας σε όλη τη διάρκεια του έτους. Το πιο ακριβό σημείο της Κρήτης για αγορά κατοικίας αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όπου σημειώθηκε σημαντική ετήσια αύξηση της ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, της τάξης του 22,0% κατά το 2 ο τρίμηνο του 2025. Στην αντίπερα όχθη, οι οικονομικότερες επιλογές εντοπίζονται στην Π.Ε. Ηρακλείου.

Εύβοια

Νησί, μισή ώρα από την Αθήνα. Οπως και αν το μετρήσει κάποιος, η Εύβοια, πέρα από το ότι αποτελεί το 2ο μεγαλύτερο νησί της χώρας, προσφέρει πολλούς προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και για εξορμήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με εύκολη πρόσβαση ακόμη και με το αυτοκίνητο. Από φυσική ομορφιά, παραλίες, ποτάμια και βουνά, έχει να προσφέρει όλα όσα και τα πιο δημοφιλή νησιά, όμως προσφέροντας επίσης και όλες τις ευκολίες ενός ηπειρωτικού προορισμού. Η δημοφιλία του νησιού παραμένει σταθερή, γεγονός που αντανακλάται και στις αυξήσεις των ζητούμενων τιμών σε πολλούς προορισμούς, όπως τα Στύρα, το Μαρμάρι και η Κύμη, με τη μεγαλύτερη άνοδο, λίγο πάνω από 15%, να καταγράφεται στα Στύρα.

Σε ανοδικά τροχιά οι εναλλακτικοί προορισμοί

Σημαντικές αυξήσεις τιμών δείχνουν τα στοιχεία και σε αναδυόμενους εναλλακτικούς προορισμούς, περιοχές που, αν και τουριστικές, δεν είχαν τις επενδύσεις και τη διαφήμιση των πιο προβεβλημένων ελληνικών προορισμών. Σήμερα, διατηρούν τη φυσική ομορφιά, χωρίς όμως φαινόμενα υπερτουρισμού και με συνήθως καλύτερες τιμές. Προφανώς και κάθε περιοχή έχει τα δικά της ειδικά χαρακτηριστικά. Το ότι στην Λευκάδα υπάρχουν αυξήσεις τιμών έως 63,81%, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία των αγγελιών από διαφορετικές πλατφόρμες, αυτό δεν σημαίνει πως αυτό ισχύει για όλο το νησί. Επίσης, σε μεγάλη άνοδο είναι περιοχές όπως οι Παξοί +19,96%, η Ικαρία +16%, η Μύρινα της Λήμνου +19,62%, όπως και το εντυπωσιακό +23,72% της Χίου. Οι τιμές σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν τα υψηλά της Μυκόνου ή της Πάρου, όμως ως ποσοστό, ανάλογα με την περιοχή, αυξάνονται σε ορισμένες περιοχές, ακόμα και με μεγαλύτερους ρυθμούς. Παράδειγμα, η Σάμος, με μέση τιμή στα ποιοτικά ακίνητα τα 1.142 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, είχε αύξηση του 8,25% σε σύγκριση με την περίοδο Ιουνίου 2024 (1.055 €/τ.μ.), ενώ η ακριβότερη Μύκονος, την ίδια περίοδο, φαίνεται να είχε αύξηση τιμών κατά 4,63%.