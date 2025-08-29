Απειλητικές δηλώσεις Φιντάν: «Οι Έλληνες να μην ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις – Μπορεί να προκύψουν συνέπειες που θα πληρώσει ο λαός τους»

Enikos Newsroom

διεθνή

Χακάν Φιντάν
Πηγή: Anadolu

Σε μία προκλητική επίθεση κατά της Ελλάδας προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να προκληθεί κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξαιτίας των αντιτουρκικών αισθημάτων της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

Σε συνέντευξη στο τουρκικό δίκτυο TGRT HABER ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί την ελληνική κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί τα ελληνοτουρκικά προκειμένου να τραβήξει την προσοχή της ελληνικής κοινής γνώμης από τα εσωτερικά θέματα.

«Δυστυχώς, στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας τα θέματα σχετικά με την Τουρκία είναι τα πρώτα θέματα που καθορίζουν την ατζέντα. Είναι σαν πολιτική ασπιρίνη. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα, τότε φέρε στην επικαιρότητα την Τουρκία, τη Μεσόγειο, το Αιγαίο», τόνισε ο Χακάν Φιντάν.

Και συνέχισε: «Ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα. Εμείς δεν διστάζουμε να μπούμε σε πολεμική μαζί τους. Δεν διστάζουμε να τους απαντήσουμε σε κάθε ζήτημα. Όμως εμείς ξέρουμε τι έχουν κάνει, με ποιους παίκτες, τι πήγαν να κάνουν, πως επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε».

Στην συνέχεια έδωσε την «συμβουλή» στην Ελλάδα να σταματήσει το αντιτουρκικό συναίσθημα καθώς μπορεί να υπάρξουν κρίσεις που ενδέχεται να έχουν συνέπειες για τον ελληνικό λαό και το ελληνικό κράτος.

«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό. Όταν έχουν ένα μπελά πάντα προκύπτει μια δήλωση του Δένδια. Στους ανθρώπους δείχνουν συνέχεια μια τουρκική απειλή», υπογράμμισε ο Χακάν Φιντάν.

«Κάνουν μια τέτοια φθηνή πολιτική, δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος, κόστος για το δικό τους κράτος. Για μικρό προσωπικό όφελος μπορούν να προκύψουν πολιτικές και στρατηγικές συνέπειες που θα πληρώσει ο ίδιος ο λαός και το κράτος τους», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

