Φωτιά σε γήπεδο στο Ηράκλειο: Σήμερα η κηδεία του 40χρονου Νίκου που υπέκυψε στα εγκαύματά του – Μάχη για τη ζωή της δίνει η 36χρονη

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα (29/8) το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι, στον αδικοχαμένο 40χρονο Νίκο, που υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που είχε υποστεί από τη φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, στο Ηράκλειο.

Ο Νίκος, πατέρας δύο παιδιών άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Θριάσιο Νοσοκομείο, σκορπώντας θλίψη, στην οικογένεια του.

Υπενθυμίζεται ότι 40χρονος μόλις η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Εκεί, οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν, προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή. Όμως, λόγω της κρίσιμης κατάστασής του, κατέληξε, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο πατέρας του μιλώντας στον σταθμό ΚΡΗΤΗ TV περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος του τον κάλεσε, λέγοντας του ότι καίγεται και χρειάζεται βοήθεια.

Η οικογένεια έχει δηλώσει ότι θα αναζητήσει με κάθε τρόπο την αλήθεια για την συνθήκες της φωτιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά πάντως υπεύθυνου.

Την ίδια ώρα, η 36χρονη Μαρία, που επίσης υπέστη εγκαύματα από τη φωτιά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, δίνοντας τη δική της δύσκολη μάχη.