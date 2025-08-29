Φωτιά σε γήπεδο στο Ηράκλειο: Σήμερα η κηδεία του 40χρονου Νίκου που υπέκυψε στα εγκαύματά του – Μάχη για τη ζωή της δίνει η 36χρονη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά σε γήπεδο στο Ηράκλειο: Σήμερα η κηδεία του 40χρονου Νίκου που υπέκυψε στα εγκαύματά του – Μάχη για τη ζωή της δίνει η 36χρονη

Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα (29/8) το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι, στον αδικοχαμένο 40χρονο Νίκο, που υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που είχε υποστεί από τη φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ, στο Ηράκλειο.

Ο Νίκος, πατέρας δύο παιδιών άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Θριάσιο Νοσοκομείο, σκορπώντας θλίψη, στην οικογένεια του.

Υπενθυμίζεται ότι 40χρονος μόλις η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Εκεί, οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν, προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή. Όμως, λόγω της κρίσιμης κατάστασής του, κατέληξε, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο πατέρας του μιλώντας στον σταθμό ΚΡΗΤΗ TV περιέγραψε τη στιγμή που ο γιος του τον κάλεσε, λέγοντας του ότι καίγεται και χρειάζεται βοήθεια.

Η οικογένεια έχει δηλώσει ότι θα αναζητήσει με κάθε τρόπο την αλήθεια για την συνθήκες της φωτιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά πάντως υπεύθυνου.

Την ίδια ώρα, η 36χρονη Μαρία, που επίσης υπέστη εγκαύματα από τη φωτιά, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο, δίνοντας τη δική της δύσκολη μάχη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτό είναι το καλύτερο φρούτο για την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με ειδικούς

22χρονη από τη Βραζιλία πέθανε έπειτα από αλλεργική αντίδραση κατά την αξονική τομογραφία – Πόσο συχνό είναι;

Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση –Αναλυτικός οδηγός

Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια θέματα θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή

Άνδρας ζήτησε από το ChatGPT να μετρήσει μέχρι το 1.000.000 και έμεινε έκπληκτος με την απάντηση του chatbot

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία γυναίκα που ράβει ένα φόρεμα σε 17 δευτερόλεπ...
περισσότερα
08:56 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Τραγωδία στην Καστοριά: Σήμερα οι κηδείες των δύο 16χρονων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Σήμερα (29/08), συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι των δύο χωριών στην Καστοριά, θα πουν το τελευτα...
07:37 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με δύο τραυματίες – Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08) στη Μουδανιώ...
07:19 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Καιρός: Εξασθενούν σταδιακά οι άνεμοι από σήμερα – Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Γενικά αίθριος προβλέπεται  ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα Παρασκευή (29...
07:10 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Αυγούστου

Παρασκευή 29 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το  εορτολόγιο το γεγονός που τιμάται από την Ορθ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix