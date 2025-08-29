Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με δύο τραυματίες – Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 05:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08) στη Μουδανιών, στη Θεσσαλονίκη, μετά το ύψος του Cosmos, στο ρεύμα εξόδου.

Δύο οχήματα, εκ των οποίων το ένα πολυτελές, συγκρούστηκαν κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες. Μάλιστα, τα δύο αυτοκίνητα έφυγαν και στον παράδρομο της Μουδανιών και προσέκρουσαν σε κολώνα.

Από το ένα όχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, εκ των οποίων η γυναίκα πιο σοβαρά. Από το δεύτερο αυτοκίνητο ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο της σύγκρουσης, σύμφωνα με τη voria.gr.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.