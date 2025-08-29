Οι αθλητικές μεταδόσεις 29/8/2025

Οι κληρώσεις για το Europa και το Conference League στις οποίες συμμετέχουν ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/8/2025):
13:00 ΕΡΤ2 Ολλανδία – Σερβία Βόλεϊ γυναικών
13:30 Novasports 4HD Γερμανία – Σουηδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
13:30 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 1
14:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS1
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League
14:45 Novasports Start Τουρκία – Τσεχία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS2
15:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση Conference League
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS3
16:30 ΕΡΤ1, Novasports 4HD Λιθουανία – Μαυροβούνιο Ευρωμπάσκετ Ανδρών
16:30 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ταϊλάνδη Βόλεϊ γυναικών
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS4
17:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 2
18:00 Novasports Start Εσθονία – Λετονία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
18:50 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Ριάντ Roshn Saudi League
19:30 Novasports Prime Χέρτα Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
19:30 Novasports 2HD Νυρεμβέργη – Πάντερμπορν Bundesliga 2
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Σασουόλο Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μέλσουνγκεν – Ράιν Νέκαρ Bundesliga χάντμπολ
20:30 Novasports 4HD Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
20:30 Novasports 1HD Έλτσε – Λεβάντε La Liga
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Τααβούν – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:15 Novasports Start Πορτογαλία – Σερβία Ευρωμπάσκετ Ανδρών
21:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λέτσε – Μίλαν Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέστερ – Μπέρμιγχαμ Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Ζιλ Βισέντε – Μορεϊρένσε Liga Portugal
22:30 Novasports Prime Βαλένθια – Χετάφε La Liga
22:30 Novasports 2HD Σπόρτινγκ Χιχόν – Λεονέσα Ποδόσφαιρο