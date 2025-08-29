Τροχαίο στην Πιερία: «Δεν υπήρχε καν σφυγμός» – Συγκλονίζει η μαρτυρία διασώστη

Enikos Newsroom

κοινωνία

τροχαίο Πιερία

Συγκλονίζει η μαρτυρία του νοσηλευτή και αυτόπτη μάρτυρα του τραγικού δυστυχήματος στην επαρχιακή οδό Κατερίνης – Δίου στην Πιερία που στοίχισε τη ζωή σε ένα 9χρονο κορίτσι.

Τροχαίο στην Πιερία: Σοβαρή αλλά σταθερή η κατάσταση υγείας της 11χρονης – Η οικογένεια βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νοσηλευτής ήταν εκτός υπηρεσίας και έτυχε να βρίσκεται στον τόπο όπου έγινε το μοιραίο τροχαίο ατύχημα. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μόλις είχε σχολάσει και θέλησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Όπως λέει ήταν αυτός που μαζί με έναν αστυνομικό διαπίστωσε ουσιαστικά ότι το άτυχο κορίτσι ήταν βαριά τραυματισμένο.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Ήταν ένας αστυνομικός που πήγε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδάκι που δεν είχε τις αισθήσεις. Κι εγώ μαζί έσκυψα πάνω από το κεφάλι του παιδιού για να μπορέσουμε να δούμε αν έχει σφυγμό μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Προσπάθησα να κάνω μια αιμόσταση στην αιμορραγία που είχε, ενώ δεν υπήρχε καν σφυγμός, καθόλου.

Ψηλαφίζοντας το παιδί διαπίστωσα ότι σε κάποια σημεία του σώματός του η θερμοκρασία ήταν κανονική και καταβάλαμε προσπάθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο».

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της 11χρονης

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στη Νέα Έφεσο Πιερίας, με την κατάστασή της να κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Χθες το βράδυ κρίθηκε απαραίτητη η κατεπείγουσα διακομιδή της στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, συνοδεία περιπολικών της Άμεσης Δράσης.

Το κορίτσι αμέσως υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε πολλαπλά και σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα της, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν πειραχτεί τα ζωτικά της όργανα.

Όσον αφορά τη μητέρα της που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ελαφρά, διακομίστηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πλέον δεν νοσηλεύεται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σκρολάρετε πριν τον ύπνο; Τι να κάνετε για να προστατευτείτε από το μπλε φως στο κινητό

Αλλάζει ο χάρτης της Υγείας στη Θεσσαλονίκη-Σε εξέλιξη η κατασκευή τριών μεγάλων έργων

Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια θέματα θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή

89η ΔΕΘ: Το Υπερταμείο παρουσιάζει την «Εθνική Συμμαχία Ανάπτυξης»

Apple: Ανακοίνωσε επίσημα το event για το iPhone 17 – «Awe dropping»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:13 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Τροχαίο στη Λαμία: Οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο λόγω… αντηλιάς

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) γύρω στις στην οδό Μητροπολίτου Δαμασκην...
22:51 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Καστοριά: Πώς η βόλτα δύο 16χρονων μετατράπηκε σε τραγωδία – Τα ίχνη φρεναρίσματος και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Μοιραία αποδείχθηκε η βόλτα για ένα αγόρι κι ένα κορίτσι ηλικίας 16 ετών από την Καστοριά όταν...
22:30 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: 75.000 πρόβατα-«φαντάσματα» αναζητούν οι αρχές – Αγρότες «έκαναν» χωράφι την λίμνη Υλίκη για να πάρουν αποζημιώσεις

Την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών εκμεταλλεύτηκαν κτηνοτρόφοι που δήλωναν πλασματικούς αριθμού...
22:25 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Φθιώτιδα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου από το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 16χρονου από το Παράρτημα Προστασίας Παιδ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix