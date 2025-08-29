Τροχαίο στην Πιερία: «Δεν υπήρχε καν σφυγμός» – Συγκλονίζει η μαρτυρία διασώστη

Συγκλονίζει η μαρτυρία του νοσηλευτή και αυτόπτη μάρτυρα του τραγικού δυστυχήματος στην επαρχιακή οδό Κατερίνης – Δίου στην Πιερία που στοίχισε τη ζωή σε ένα 9χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο νοσηλευτής ήταν εκτός υπηρεσίας και έτυχε να βρίσκεται στον τόπο όπου έγινε το μοιραίο τροχαίο ατύχημα. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, μόλις είχε σχολάσει και θέλησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Όπως λέει ήταν αυτός που μαζί με έναν αστυνομικό διαπίστωσε ουσιαστικά ότι το άτυχο κορίτσι ήταν βαριά τραυματισμένο.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Ήταν ένας αστυνομικός που πήγε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στο παιδάκι που δεν είχε τις αισθήσεις. Κι εγώ μαζί έσκυψα πάνω από το κεφάλι του παιδιού για να μπορέσουμε να δούμε αν έχει σφυγμό μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.

Προσπάθησα να κάνω μια αιμόσταση στην αιμορραγία που είχε, ενώ δεν υπήρχε καν σφυγμός, καθόλου.

Ψηλαφίζοντας το παιδί διαπίστωσα ότι σε κάποια σημεία του σώματός του η θερμοκρασία ήταν κανονική και καταβάλαμε προσπάθειες μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο».

Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση της 11χρονης

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 11χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα χθες το απόγευμα στη Νέα Έφεσο Πιερίας, με την κατάστασή της να κρίνεται κρίσιμη αλλά σταθερή.

Χθες το βράδυ κρίθηκε απαραίτητη η κατεπείγουσα διακομιδή της στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, συνοδεία περιπολικών της Άμεσης Δράσης.

Το κορίτσι αμέσως υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε πολλαπλά και σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα της, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν πειραχτεί τα ζωτικά της όργανα.

Όσον αφορά τη μητέρα της που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ελαφρά, διακομίστηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πλέον δεν νοσηλεύεται.