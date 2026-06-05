Κυρανάκης: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών» – Το «ευχαριστώ» στον Πρωθυπουργό για τη θέση του Γραμματέα της ΝΔ

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποδέχεται την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει καθήκοντα Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του και καταθέτοντας επίσημα την υποψηφιότητά του. Τονίζει την τιμή και την ευθύνη που νιώθει για τη νέα θέση, δεσμευόμενος να συμβάλει στην ενότητα της παράταξης και τη νίκη στις εκλογές και τη μάχη των ιδεών.

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Πολιτική

Κωνσταντίνος Κυρανάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποδέχθηκε την πρόταση του Πρωθυπουργού να αναλάβει τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας «ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου».
  • Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε πως «δεν ένιωσε ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική του διαδρομή» και αντιλαμβάνεται πλήρως την ευθύνη του απέναντι στην ιστορία της παράταξης.
  • Κάλεσε σε ενότητα και αισιοδοξία, δηλώνοντας: «Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη».

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«Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου στον Πρωθυπουργό για την πρότασή του να αναλάβω τα καθήκοντα του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για την παράταξή μας» τονίζει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε ανάρτησή του, σημειώνοντας ότι την αποδέχεται και καταθέτει επίσημα την υποψηφιότητά του στη διάθεση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.

«Από τη μέρα που εντάχθηκα στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πριν από 21 χρόνια ως πρωτοετής φοιτητής μέχρι και σήμερα δεν ένιωσα ποτέ μεγαλύτερη τιμή στην πολιτική μου διαδρομή. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη μου απέναντι στην ιστορία της παράταξης την οποία αγαπώ από μικρό παιδί, αλλά και απέναντι σε κάθε Νεοδημοκράτη σε όποια γενιά κι αν ανήκει» σημειώνει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και προσθέτει:

«Ενωμένοι, με πίστη στις αξίες μας, με αισιοδοξία για το μέλλον της Πατρίδας μας, προχωράμε με το κεφάλι ψηλά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρώτη γραμμή, τον Πρωθυπουργό που έφερε στην παράταξή μας τόσες μεγάλες εκλογικές νίκες. Πάμε να κερδίσουμε τη μάχη των εκλογών αλλά κυρίως τη μάχη των ιδεών. Πάμε να κάνουμε την Ελλάδα πραγματικά ισχυρή και περήφανη».

 

 

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