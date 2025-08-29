Παναθηναϊκός: Το «ευχαριστώ» του Φώτη Ιωαννίδη στους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Μία κίνηση προάγγελο της διαφαινόμενης μεταγραφής του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης μετά το φινάλε της πρόκρισης του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, καθώς ο αρχηγός των «πράσινων» πλησίασε του οπαδούς της ομάδας που ταξίδεψαν στη Σαμσούντα και τους έδειξε πως έχει αυτούς και το «τριφύλλι» στην καρδιά του.

Το καλύτερο φινάλε έριξε ο Φώτης Ιωαννίδης με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς όπως φαίνεται η μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι κλεισμένη.

Ο αρχηγός των «πράσινων» μετά το τέλος του 0-0 απέναντι στη Σαμσουνσπόρ και την πρόκριση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Conference League πλησίασε τους οπαδούς της ομάδας που την ακολούθησαν στην Τουρκία και τους ευχαρίστησε βάζοντας το δεξί του χέρι στην καρδιά, λέγοντάς τους ουσιαστικά το «αντίο».