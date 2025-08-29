Europa League: Βραδιά πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό – Όλα τα αποτελέσματα

Η νίκη και η ισοπαλία του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού αντίστοιχα που σήμαναν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Europa League ξεχωρίζουν στα αποτελέσματα της διοργάνωσης στους επαναληπτικούς αγώνες των πλέι οφ την Πέμπτη (28/8).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Μπραν (Νορβηγία) 0-4 (1-2)

Κουόπιο (Φινλανδία) – Μίντιλαντ (Δανία) 0-2 (0-4)

Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) – Μάλμε (Σουηδία) 0-2 (0-3)

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 0-0 (1-2)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) 4-1παρ. (1-2)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Ριέκα (Κροατία) 5-0 (0-1)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0 (1-3)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 0-0 (2-0)

Γκενκ (Βέλγιο) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2 (5-1)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) Σλόβαν Μπρατισλ. (Σλοβακία) 3-2 (1-0)

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Αμπερντίν (Σκωτία) 3-0 (2-2)

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 5-1 (4-0)