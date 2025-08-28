ΠΑΟΚ – Ριέκα 5-0: Με 5αρα στο Europa League

Πραγματοποιώντας μακράν την καλύτερή του εμφάνιση στη διαδικασία των προκριματικών, ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε εμφατική ανατροπή του εις βάρος του 1-0 στην Κροατία, επιβλήθηκε με 5-0 της Ριέκα στην Τούμπα και πέρασε στη League Phase του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε καταφέρει να εμφανίσει τον καλύτερο αγωνιστικό εαυτό του στην εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία των προκριματικών του Europa League, όμως στο κρισιμότερο παιχνίδι του καλοκαιριού, παρουσιάστηκε “μεταμορφωμένος”, αποφασισμένος και αποτελεσματικός, για να πάρει τη νίκη με 5-0 στην Τούμπα σε βάρος της Ριέκα. Με τον τρόπο αυτό, ανέτρεψε το 1-0 με το οποίο είχε ηττηθεί στην Κροατία και εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase του Europa League.

Πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα, το γήπεδο ανησύχησε από το λάθος του Οζντόεφ, το οποίο όμως δεν εκμεταλλεύθηκε ο Φρουκ που σούταρε σε σώματα. Άμεσα όμως ο “Δικέφαλος” έδειξε πως μπήκε στο παιχνίδι συγκεντρωμένος και με διάθεση να επιβάλει το ρυθμό του. Στο 3΄ ήρθε η πρώτη καλή στιγμή με απόκρουση του Ζλόμισιτς σε κεφαλιά του Οζντόεφ, ενώ στο υπόλοιπο του πρώτου δεκαλέπτου ο ΠΑΟΚ άσκησε πίεση, γέμιζε προς την αντίπαλη περιοχή και κέρδιζε κόρνερ. Η υπεροχή του δε άργησε να μετουσιωθεί σε γκολ, με τον Μεϊτέ να ανοίγει το σκορ με το κεφάλι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς.

Παίκτες και κόσμος πήραν μομέντουμ το οποίο λίγο έλειψε να διακοπεί απότομα, αφού στο 23ο λεπτό ο Φρουκ είχε δοκάρι για τη Ριέκα. Η ισοφάριση δεν επετεύχθη, αντίθετα ήρθε μια στιγμή μαγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια δύο λεπτά αργότερα για να δώσει προβάδισμα πρόκρισης στον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός με φανταστική κίνηση απέφυγε τον αντίπαλο του από την αριστερή πλευρά και με άψογο δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι στροφές έπεσαν μέχρι το ημίχρονο, με τον Ζλόμισιτς να αποκρούει ένα δυνατό σουτ του Μεϊτέ στις καθυστερήσεις. Η ομάδα ου Ραζβάν Λουτσέσκου ευτύχησε να βρει γρήγορα στο δεύτερο μέρος το τέρμα που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της. Στο 56΄, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αξιοποίησαν μια ολέθρια αμυντική λειτουργία των αντιπάλων τους και ο Κωνσταντέλιας “σέρβιρε” στον Τσάλοφ το 3-0 σε κενή εστία.

Στο 71΄, όλα έμοιαζαν να κρίνονται, όταν ο Μαϊστόροβιτς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τους Κροάτες με δέκα παίκτες. Στο 77ο λεπτό ο Γιώργος Γιακουμάκης σκόραρε μόλις στη δεύτερη του εμφάνιση με την ασπρόμαυρη φανέλα, μετά από απολαυστική ενέργεια και τελείωμα στα δίχτυα του Ζλόμισιτς για το 4-0. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Δημήτρης Πέλκας που ευνοήθηκε από τις κόντρες και ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση στο 89΄.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ.

Ριέκα (Ράντομιρ Ντάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Λασίτσκας, Πέτροβιτς, Ντάντας, Όρετς, Γιάνκοβιτς, Μέναλο, Φρουκ.