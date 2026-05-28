Roland Garros: «Κατάρρευση» και πρόωρος αποκλεισμός του Σίνερ – «Υπέκυψε στην καυτή ζέστη» – ΒΙΝΤΕΟ

Η ζέστη και η υγρασία που επικρατούν στο Παρίσι οδήγησαν σε μία κολοσσιαία έκπληξη στο Roland Garros, όπου το απόλυτο φαβορί του απλού ανδρών, ο Γιανίκ Σίνερ, «κατέρρευσε» και αποκλείστηκε στον 2ο γύρο από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο (Νο 56 στην παγκόσμια κατάταξη).

Ο Ιταλός τενίστας κέρδισε εύκολα τα πρώτα δύο σετ και προηγήθηκε 5-1 στο τρίτο, αλλά από εκεί και πέρα εμφάνισε συμπτώματα έντονης αδιαθεσίας και έμοιαζε σαν να μην υπάρχει καν στο κεντρικό κορτ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, που ήταν αήττητος από τον Φεβρουάριο σε 30 διαδοχικούς αγώνες, έχασε τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ χωρίς να πάρει ούτε πόντο (!) και, παρά τα ιατρικά τάιμ-άουτ που πήρε, δεν μπόρεσε να επανέλθει ποτέ επί της ουσίας.

Ο 24χρονος Τσερούντολο, ο οποίος δεν είχε φτάσει ποτέ στην ως τώρα καριέρα του στον 3ο γύρο ενός τουρνουά γκραν σλαμ, δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει αναξιοποίητη και έφτασε στον απροσδόκητο θρίαμβο με 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

🤳 Así se vio desde pista el hundimiento de Sinner a causa del calor y los problemas físicos#RolandGarros pic.twitter.com/OhWOe79h62 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 28, 2026

Πλέον, με δεδομένη και την απουσία του τραυματία Κάρλος Αλκαράθ, η μάχη για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου «ανάβει» για τα καλά, ενώ ο Σίνερ θα χρειαστεί να περιμένει τουλάχιστον άλλον ένα χρόνο, προκειμένου να προσθέσει στην τροπαιοθήκη του το μοναδικό γκραν σλαμ που του λείπει.

«Η ζέστη αποκλείει τον Σίνερ»

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο αποκλεισμός του επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης Γιανίκ Σίνερ στο β΄ γύρο του Roland Garros προκάλεσε «σεισμικές δονήσεις» στον αθλητικό Τύπο της υφηλίου.

Η ήττα από τον Αργεντινό αντίπαλό του, συνεπεία της κατάρρευσης του Ιταλού από τη ζέστη και την υγρασία του Παρισιού, έγιναν αμέσως πρώτο θέμα στις μεγαλύτερες ιστοσελίδες του πλανήτη.

«Σεισμός: Ο Σίνερ αποκλείστηκε», γράφει η L΄Equipe στην ιστοσελίδα της μετά την ήττα του Νοτιοτιρολέζου από τον Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο.

Μια «ανατροπή στην πλοκή» υπογραμμίζει η Le Monde, η οποία αναρωτιέται – όπως όλοι οι άλλοι – αν η ξαφνική κατάρρευση του Σίνερ οφειλόταν σε θερμοπληξία ή σωματικό πρόβλημα. «Είδηση-βόμβα: η ζέστη αποκλείει τον Σίνερ», αποφαίνονται με σιγουριά AS και Marca στην Ισπανία.

«Ο Σίνερ μαραζώνει στη ζέστη του Roland Garros» είναι η πιο ευφάνταστη έκφραση που χρησιμοποιούν οι New York Times. «Ο Σίνερ νοκ άουτ από τον Τσερούντολο αφού υπέκυψε στην καυτή ζέστη», καταλήγει ο Guardian, ενώ το BBC σημειώνει ότι η ήττα του νούμερο ένα στον κόσμο τερματίζει το σερί των 30 νικών του.