Καστοριά: Πώς η βόλτα δύο 16χρονων μετατράπηκε σε τραγωδία – Τα ίχνη φρεναρίσματος και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Μοιραία αποδείχθηκε η βόλτα για ένα αγόρι κι ένα κορίτσι ηλικίας 16 ετών από την Καστοριά όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους ακαριαία, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειες τους.

Οι δύο ανήλικοι είχαν φύγει από το σπίτι τους χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους, οι οποίοι τους αναζητούσαν για ώρες. Το πού βρίσκονταν αποκαλύφθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο, καθώς το αυτοκίνητο της οικογένειας του αγοριού, που είχαν πάρει τα δύο ανήλικα, βρέθηκε παραμορφωμένο δίπλα σε ένα δέντρο, προφανώς έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε: «Είδα δυο ασθενοφόρα, πυροσβεστική, λέω τι έγινε ρε παιδιά; Θανατηφόρο; Σκοτώθηκαν; Λέει ναι. Πιθανόν τρέχανε, τώρα κάτι τους βγήκε; Έχασαν τον έλεγχο».

Πώς έγινε το τροχαίο

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, το όχημα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και στην προσπάθεια του 16χρονου οδηγού να το επαναφέρει, ξέφυγε, χτύπησε σε δέντρο, ξήλωσε συρματόπλεγμα και κατέληξε πάνω σε κορμό. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με το αυτοκίνητο να μετατρέπεται σε άμορφη μάζα.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε τα ξημερώματα από περαστικό που αντίκρισε τυχαία το διαλυμένο όχημα στο χωράφι. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να απεγκλωβίσουν τους δύο ανήλικους, όμως εκείνοι είχαν ήδη αφήσει την τελευταία τους πνοή. Στο δρόμο εντοπίστηκαν ίχνη φρεναρίσματος, ενώ κάτοικοι της περιοχής υπογράμμισαν ότι στο συγκεκριμένο σημείο πετάγονται συχνά άγρια ζώα.

«Εγώ έμαθα προσωπικά ότι τα παιδιά δεν είχαν δώσει “παρών” από τη 1.30 και βρέθηκαν στις 5.30. Πέντε, έξι, κάπου εκεί. Είχαν πάει βόλτα μόνα τους, χωρίς να έχουν σκοπό να πάνε κάπου», ανέφερε στον ΑΝΤ1 ένας συγγενής του 16χρονου.

«Το παιδί είχε φύγει από το σπίτι το βράδυ. 1.30 δεν είχε γυρίσει ακόμη. Αφού δεν γύρισε μέχρι εκείνη την ώρα άρχισαν να το αναζητούν. Πού πήγε το παιδί, πού πήγε η κοπέλα, δεν ήξεραν που βρίσκονται και κάποια στιγμή, κατά τις 5.30-6 το πρωί, βρέθηκε το αυτοκίνητο στην κατάσταση που βρέθηκε. Και έκαναν πολλή ώρα να τα απεγκλωβίσουν τα παιδιά από μέσα, γιατί το αμάξι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση απ’ ό,τι έμαθα», είπε στον ANT1 ένας άλλος συγγενής του 16χρονου.

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι αρχές για το τροχαίο δυστύχημα είναι:

να πετάχτηκε απότομα μπροστά στο αυτοκίνητο κάποιο άγριο ζώο, αρκούδα ή αγριογούρουνο. να υπάρχει εμπλοκή κάποιου άλλου οχήματος ο οδηγός να αντιλήφθηκε κατά την επιστροφή από την Κορησό στο χωριό πως πέρασε την διασταύρωση και να έκανε αδέξιο χειρισμό προκειμένου να επιστρέψει, με αποτέλεσμα να ξεφύγει της πορείας του το αυτοκίνητο με τις τραγικές συνέπειες.

Πότε θα γίνουν οι κηδείες

Την Παρασκευή (29/8) θα πραγματοποιηθούν οι κηδείες των δύο 16χρονων, ενώ ματαιώθηκαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην περιοχή.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε». Αυτά τα λόγια επαναλαμβάνουν οι γονείς του 16χρονου Θέμη, ο οποίος έχασε την ζωή του μαζί με την συνομήλικη κοπέλα του, Αλεξάνδρα.

Τόσο οι συγγενείς, όσο και οι κάτοικοι των χωριών από τα οποία κατάγονταν τα δύο νέα παιδιά, το Μαυροχώρι και η Πολυκάρπη Καστοριάς, βιώνουν το δικό τους δράμα. Το enikos.gr επικοινώνησε με τον πρόεδρο της κοινότητας του Μαυροχωρίου, Βασίλη Μιρκόπουλο, λίγα λεπτά αφού αποχώρησε από το σπίτι της οικογένειας του Θέμη, αφού ήταν στενοί φίλοι. «Οι γονείς είναι συντετριμμένοι, τα λόγια είναι πολύ φτωχά. Μου έλεγαν “δεν μπορούμε να το πιστέψουμε”. Ολόκληρη η κοινωνία μας ζει μία τραγωδία».

«Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Τα παιδιά ήταν ζευγάρι, βγήκαν το βράδυ μία βόλτα, και πήραν κρυφά το αυτοκίνητο. Ο Θέμης από όσο γνωρίζω, πέθανε ακαριαία» προσθέτει ο κ. Μιρκόπουλος.

«Ήταν ζευγάρι στην ζωή, και δυστυχώς, και στον θάνατο»

Στο enikos.gr μίλησε και μία καθηγήτρια από το φροντιστήριο που πήγαιναν τα δύο παιδιά, η οποία όπως λέει, αν και τα γνώριζε μόλις λίγους μήνες, τα είχε στην καρδιά της, κάνοντας λόγο για δύο νέους που ήταν γεμάτοι όνειρα.

«Είχαν πολύ καλή ψυχή, και ήταν γεμάτα όνειρα. Ο Θέμης έπαιζε ποδόσφαιρο και στην ομάδα της Β’ Καστοριάς. Θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και στις δύο οικογένειες. Δεν έχω λόγια. Τελευταία φορά που τα είδα είπαμε καλό καλοκαίρι και κάναμε αποχαιρετιστήριο πάρτι. Ήταν πολύ χαρούμενα, όπως και πολύ καλοί μαθητές που θα πήγαιναν Β’ Λυκείου. Ήταν ζευγάρι στην ζωή, και δυστυχώς, και στον θάνατο. Αγαπούσε πολύ ο ένας τον άλλον. Θα έρχονταν για μάθημα το Σάββατο, και τα περίμενα, αλλά δεν προλάβαμε…».

«Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι»

Για τον θάνατο των δύο παιδιών, εξέδωσε ανακοίνωση και η Ποδοσφαιρική Οικογένεια της Καστοριάς, η οποία μέσω μίας ανάρτησης στο Facebook, τα αποχαιρετά.

«Συλλυπητήρια ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Οικογένειας της Καστοριάς.

Με αισθήματα μεγάλης οδύνης και βαθύτατης θλίψης, πληροφορηθήκαμε, σήμερα, τον τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα, στην Εθνική Οδό Καστοριάς – Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό, του Θέμη Σταυρίδη, που υπήρξε μέλος των ακαδημιών μας και της Καστοριάς Β’.

Όλοι εμείς, τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Οικογένειας της Καστοριάς, πραγματικά συγκλονισμένοι από το τραγικό αυτό συμβάν, εκφράζουμε, από το βάθος της καρδιάς μας, τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας στην οικογένεια, στους οικείους και τους φίλους του εκλιπόντα.

Επίσης θα θέλαμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και στην οικογένεια και στους συγγενείς της άτυχης κοπέλας που ήταν συνοδηγός.

Καλό Παράδεισο να έχουν και τα δύο παιδιά κι ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή τους».