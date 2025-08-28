Βαθμολογία UEFA: Ονειρεμένη νύχτα για τα ελληνικά χρώματα

Η τελευταία αγωνιστική των καλοκαιρινών προκριματικών χάρισε το καλύτερο δυνατό σενάριο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πανηγύρισαν σπουδαίες προκρίσεις, δίνοντας συνέχεια στο ταξίδι τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Ελλάδα συνεχίζει πλέον με τέσσερις ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης, κάτι που δίνει ιδιαίτερη αξία στη φετινή παρουσία. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ήξεραν πως είχαν βάλει γερά θεμέλια για να συνεχίσουν, όμως οι μεγάλες προκρίσεις τους επί της Σάμσουνσπορ και της Ριέκα αντίστοιχα, τους έστειλαν απευθείας στη League Phase του Europa League, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ σημείωσε ακόμα μία μεγάλη επιτυχία, αφήνοντας εκτός συνέχειας την Άντερλεχτ και παίρνοντας το εισιτήριο για το Conference League, όπου θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Οι ελληνικές ομάδες κατέγραψαν δύο νίκες και μία ισοπαλία σε αυτή την καθοριστική βραδιά των προκριματικών, αποκομίζοντας συνολικά 500 βαθμούς για τη βαθμολογία της UEFA.

Με αυτά τα αποτελέσματα, η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA με 37.512 βαθμούς, συνεχίζοντας να πιέζει την Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση. Παράλληλα, ένα ακόμη θετικό νέο ήρθε από τη Νορβηγία, η οποία έμεινε με μία ομάδα λιγότερη, καθώς η Φρέντρικστατ αποκλείστηκε, δίνοντας έτσι επιπλέον «ανάσα» στη μάχη των θέσεων.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 43.500 (3/5)

10. Τσεχία 40.300 (4/5)

11. Ελλάδα 37.512 (4/5)

13. Πολωνία 35.125 (4/4)

12. Νορβηγία 37.047 (3/5)