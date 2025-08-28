Βαθμολογία UEFA: Ονειρεμένη νύχτα για τα ελληνικά χρώματα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Βαθμολογία UEFA: Ονειρεμένη νύχτα για τα ελληνικά χρώματα

Η τελευταία αγωνιστική των καλοκαιρινών προκριματικών χάρισε το καλύτερο δυνατό σενάριο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ πανηγύρισαν σπουδαίες προκρίσεις, δίνοντας συνέχεια στο ταξίδι τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Ελλάδα συνεχίζει πλέον με τέσσερις ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης, κάτι που δίνει ιδιαίτερη αξία στη φετινή παρουσία. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ήξεραν πως είχαν βάλει γερά θεμέλια για να συνεχίσουν, όμως οι μεγάλες προκρίσεις τους επί της Σάμσουνσπορ και της Ριέκα αντίστοιχα, τους έστειλαν απευθείας στη League Phase του Europa League, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ σημείωσε ακόμα μία μεγάλη επιτυχία, αφήνοντας εκτός συνέχειας την Άντερλεχτ και παίρνοντας το εισιτήριο για το Conference League, όπου θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Οι ελληνικές ομάδες κατέγραψαν δύο νίκες και μία ισοπαλία σε αυτή την καθοριστική βραδιά των προκριματικών, αποκομίζοντας συνολικά 500 βαθμούς για τη βαθμολογία της UEFA.

Με αυτά τα αποτελέσματα, η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA με 37.512 βαθμούς, συνεχίζοντας να πιέζει την Τσεχία που βρίσκεται στη 10η θέση. Παράλληλα, ένα ακόμη θετικό νέο ήρθε από τη Νορβηγία, η οποία έμεινε με μία ομάδα λιγότερη, καθώς η Φρέντρικστατ αποκλείστηκε, δίνοντας έτσι επιπλέον «ανάσα» στη μάχη των θέσεων.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

9. Τουρκία 43.500 (3/5)
10. Τσεχία 40.300 (4/5)
11. Ελλάδα 37.512 (4/5)
13. Πολωνία 35.125 (4/4)
12. Νορβηγία 37.047 (3/5)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σκρολάρετε πριν τον ύπνο; Τι να κάνετε για να προστατευτείτε από το μπλε φως στο κινητό

Αλλάζει ο χάρτης της Υγείας στη Θεσσαλονίκη-Σε εξέλιξη η κατασκευή τριών μεγάλων έργων

Υπουργικό Συμβούλιο: Ποια θέματα θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή

89η ΔΕΘ: Το Υπερταμείο παρουσιάζει την «Εθνική Συμμαχία Ανάπτυξης»

Apple: Ανακοίνωσε επίσημα το event για το iPhone 17 – «Awe dropping»

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:34 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: Πρεμιέρα με νίκη για την Εθνική με σούπερ Γιάννη

Πρεμιέρα με το δεξί για την Εθνική ομάδα στο Ευρωμπάσκετ 2025, καθώς επικράτησε με 75-66 επί τ...
22:58 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0: Υπέταξε τους Βέλγους και προκρίθηκε στην League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ επέστρεψε σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης! Με ονειρεμένη εμφάνιση, η ομάδα του Μάρκο Νίκ...
22:19 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

ΠΑΟΚ – Ριέκα 5-0: Με 5αρα στο Europa League

Πραγματοποιώντας μακράν την καλύτερή του εμφάνιση στη διαδικασία των προκριματικών, ο ΠΑΟΚ πρα...
22:03 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Σαμσουνσπόρ – Παναθηναϊκός 0-0: Ισοπαλία πρόκρισης στην Σαμψούντα

Με καθαρό μυαλό σε όλο το παιχνίδι και δικές του τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix