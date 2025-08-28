ΔΕΘ 2025: Τα μηνύματα από την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και οι παροχές που «κλειδώνουν» – Σφοδρή κόντρα με την αντιπολίτευση

Με αιχμή τις εξαγγελίες που πρόκειται να κάνει από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) το ερχόμενο Σάββατο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε την Πέμπτη 28 Αυγούστου επίσκεψη στη συμπρωτεύουσα, συνοδευόμενος από πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο.

Σε μία επίσκεψη με έντονο πολιτικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, ο Πρωθυπουργός είχε σειρά επαφών με τοπικούς φορείς και βουλευτές, στέλνοντας μήνυμα σταθερότητας, αναπτυξιακής συνέχειας και «παραγωγής έργου» ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη λίγες ημέρες πριν από την επίσημη έναρξη της Έκθεσης αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς συμπίπτει με την κορύφωση των τελικών διαβουλεύσεων για το περιεχόμενο του κυβερνητικού «καλαθιού» και με φόντο τις αυξανόμενες πιέσεις από την αντιπολίτευση.

Η κυβερνητική στρατηγική πάντως, σύμφωνα και με τις μέχρι στιγμής δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, βασίζεται στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και τη διαχείριση των πλεονασμάτων, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες, καθώς και στην εν γένει βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων.

Σε μια πολιτική αποστροφή με σαφή στόχευση στους επικριτές της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Η παρουσίαση αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους βλέπουν την πολιτική μόνο μέσα από τον φακό μιας παρωχημένης κομματικής αντιπαράθεσης», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να μιλάει «με το έργο της» και να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα.

Συνάντηση με βουλευτές και παραγωγικούς φορείς

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους βουλευτές Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σε κλίμα που, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ήταν ιδιαίτερα θετικό. «Ήταν το καλύτερο κλίμα από ποτέ στη συνάντηση που κάνει κάθε χρόνο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους τοπικούς βουλευτές πριν τη ΔΕΘ», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσης διαδοχικές συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της πόλης, οι οποίοι έθεσαν τα αιτήματά τους ενόψει της ΔΕΘ, ενώ συμμετείχε σε ειδική εκδήλωση για την πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ολοκλήρωση σημαντικών υποδομών και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

«Η κυβέρνηση παραδίδει έργα που σχεδιάστηκαν και ωρίμασαν τα προηγούμενα χρόνια, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών», σημείωσε. Ξεχώρισε την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και την επέκτασή του προς την Καλαμαριά, ενώ μίλησε και για παρεμβάσεις «που δεν έχουν ξαναγίνει στην πόλη εδώ και δεκαετίες».

Στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στη σύγκριση της ελληνικής οικονομίας με εκείνη άλλων κρατών-μελών.

«Σήμερα, σε μία από τις πιο ισχυρές χώρες της Ευρώπης, στη Γαλλία, υπάρχει μια βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση […] Σε αυτήν την συγκυρία η Ελλάδα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μπορεί να παράγει όχι απλά πρωτογενή αλλά και πραγματικά πλεονάσματα, τα οποία μας δίνουν τη δημοσιονομική δυνατότητα για μειώσεις φόρων και για αυξήσεις δαπανών σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία και η παιδεία», υπογράμμισε.

Το «καλάθι» της ΔΕΘ και το επίκεντρο στη μεσαία τάξη – Άγρια κόντρα κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Το κυβερνητικό πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ αναμένεται να εστιάζει στη μεσαία τάξη, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει τον βασικό αποδέκτη των εξαγγελιών για φοροελαφρύνσεις, στοχευμένες ενισχύσεις και μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια.

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο αναδύεται και η πολιτική αντιπαράθεση, τόσο για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης όσο και για την επιστροφή παλαιών παροχών, όπως ο 13ος και 14ος μισθός στο Δημόσιο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως: «Το δημόσιο ταμείο έχει συγκεκριμένα λεφτά να δώσει περίπου 1,5 δισ. ευρώ, και υπάρχουν οροφές δαπανών πάνω από τις οποίες απαγορεύεται από ένα κράτος-μέλος να ξεφύγει […] Όποιος προτείνει να δοθεί σήμερα ο 13ος μισθός, που το κόστος αγγίζει τα 1,4 δισ., λέει έμμεσα ότι δεν μπορεί να δοθεί κάτι άλλο».

Η παραπάνω αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη πυροδότησε νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ.

«Άλλαξε στρατηγική ο κ. Μαρινάκης αντιλαμβανόμενος ότι η κυβερνητική προπαγάνδα ”ελαφρύναμε τα βάρη-πέρασαν τα δύσκολα της ακρίβειας” έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τη δυσβάστακτη καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, που βλέπουν τον πληθωρισμό και την αισχροκέρδεια των καρτέλ να εξανεμίζει την αγοραστική τους δύναμη», σχολίασε η αξιωματική αντιπολίτευση.

Άμεση ήταν η απάντηση κυβερνητικών πηγών που μεταξύ άλλων υπογράμμισαν πως «στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να βρίσκονται σε μεγάλη πολιτική σύγχυση ή στην καλύτερη περίπτωση, να άκουσαν κάτι άλλο και όχι την σημερινή ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της απάντησης που εξέδωσαν», καταλογίζοντας «λαθροχειρίες που επιχείρησε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στα σοβαρά ζητήματα της οικονομίας».

«Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ οδηγεί στην αναπτυξιακή ανόρθωση και τη στήριξη της κοινωνίας. Εκεί που απέτυχε παταγωδώς το σύστημα Μητσοτάκη», ανταπάντησε η Χαριλάου Τρικούπη.

Ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση

Σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική και το περιεχόμενο των επερχόμενων εξαγγελιών ασκεί σύσσωμη η αντιπολίτευση από τη Βουλή, κάνοντας λόγο για αντικοινωνικά μέτρα και για απομάκρυνση από τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε: «Θα αγωνιστούμε εναντίον του εργασιακού νομοσχεδίου που επιβάλλει εργασία 13 ωρών», και πρότεινε εκ νέου την «επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια γιατί είναι η ακρίβεια του κ. Μητσοτάκη».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε: «Το λεγόμενο ”καλάθι” της ΔΕΘ, όπως φαίνεται, έχει ήδη αρχίσει να γεμίζει με αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα […] ό,τι παρουσιάσει η κυβέρνηση ως δήθεν ”παροχή” προς τον λαό, θα είναι απλά κάποια περισσεύματα από το μεγάλο φαγοπότι της καπιταλιστικής κερδοφορίας την οποία στηρίξατε πολλαπλά όλα αυτά τα χρόνια».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρθηκε σε υπερφορολόγηση μέσω έμμεσων φόρων και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αναλγησία ως προς τις μειώσεις του ΦΠΑ. «Λέτε ότι στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την μείωση του ΦΠΑ. Υπάρχει κοινοτική οδηγία και η Κομισιόν έχει ζητήσει τη συμμόρφωσή σας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε πως: «Θα έπρεπε να συζητάμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό θα έπρεπε να συζητάμε», επαναφέροντας το αίτημα για οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων του Δημοσίου.