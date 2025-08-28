ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: «Καθημερινό φαινόμενο οι ανακολουθίες, τα ψεύδη προς χάριν της παραπληροφόρησης και η τοξικότητα»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είναι προφανές ότι έχει μπερδευτεί και ο ίδιος με τα διαφορετικά νούμερα, που παραθέτει από μέρα σε μέρα» αναφέρει σε απάντησή του προς τις κυβερνητικές πηγές το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Κυβερνητικές πηγές: «Η επιμονή του ΠΑΣΟΚ στο λάθος δείχνει ότι είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως»

Όπως προσθέτει, «γνωρίζαμε ότι έχει χαλαρή σχέση με την αλήθεια αλλά οι τελευταίες του επιδόσεις έχουν ξεπεράσει κάθε αρνητική προσδοκία. Είναι καθημερινό φαινόμενο οι ανακολουθίες, τα ψεύδη προς χάριν της παραπληροφόρησης και η τοξικότητα».

Στην ίδια ανακοίνωση η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει: «Ως προς τις “συμβουλές” του: Ευτυχώς δεν έχουμε οικονομολόγους σαν αυτούς που έχει η Νέα Δημοκρατία και οδήγησαν τη χώρα στον πάτο των επιδόσεων ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Που διογκώνουν συνεχώς το δημόσιο χρέος και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καρτέλ».

«Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ οδηγεί στην αναπτυξιακή ανόρθωση και τη στήριξη της κοινωνίας. Εκεί που απέτυχε παταγωδώς το σύστημα Μητσοτάκη», καταλήγει.

