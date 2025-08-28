Ιωάννα Τούνη: «Έχω λίγο OCD» – Η αποκάλυψη που έκανε μέσω του Instagram

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο προσωπική πτυχή της ζωής της. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram αποκάλυψε ότι ζει με OCD (Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή), μια κατάσταση που –όπως η ίδια εξήγησε– επηρεάζει την καθημερινότητά της, κυρίως όταν πρόκειται για την καθαριότητα του σπιτιού.

Η γνωστή influencer, το πρωί της Πέμπτης (28/08), ανάρτησε βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού της, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για το ζήτημα που την απασχολεί. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Σας έχω πει ότι έχω λίγο OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου, αλλιώς δεν μπορώ να βρω ηρεμία».