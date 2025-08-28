Ιωάννα Τούνη: «Έχω λίγο OCD» – Η αποκάλυψη που έκανε μέσω του Instagram

Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννα Τούνη: «Έχω λίγο OCD» – Η αποκάλυψη που έκανε μέσω του Instagram

Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια πιο προσωπική πτυχή της ζωής της. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram αποκάλυψε ότι ζει με OCD (Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή), μια κατάσταση που –όπως η ίδια εξήγησε– επηρεάζει την καθημερινότητά της, κυρίως όταν πρόκειται για την καθαριότητα του σπιτιού.

Η γνωστή influencer, το πρωί της Πέμπτης (28/08), ανάρτησε βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού της, στο οποίο μίλησε ανοιχτά για το ζήτημα που την απασχολεί. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Σας έχω πει ότι έχω λίγο OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου, αλλιώς δεν μπορώ να βρω ηρεμία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

15,3 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση τριών νοσοκομείων

Αρτηριακή πίεση: Το συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά να ρυθμιστεί καλύτερα

Καφούνης: «Χάθηκε και το στοίχημα των θερινών εκπτώσεων»

Πιερρακάκης: Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας με πρωταγωνίστρια τη Θεσσαλονίκη

Windows – Mac: Πώς να ανάψετε το φωτισμό του πληκτρολογίου σας

James Webb: Παρατήρησε για πρώτη φορά τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS με απρόσμενα αποτελέσματα
περισσότερα
10:08 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Άννα Κουρνίκοβα: Έγκυος η 44χρονη σύντροφος του Ενρίκε Ιγκλέσιας στο τέταρτο παιδί τους

Η Άννα Κουρνίκοβα ετοιμάζεται να καλωσορίσει στον κόσμο το τέταρτο παιδί της. Η πρώην σταρ του...
08:40 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Στάθης Μαντζώρος: Περιπέτεια υγείας για τον ηθοποιό του «Σασμού»

Ο Στάθης Μαντζώρος, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του ως Παντελής στη σειρά &...
02:25 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Στέλλα Κονιτοπούλου: «Είχα τρεις αποβολές – Την πρώτη δεν την πήρα πολύ σοβαρά»

Η Στέλλα Κονιτοπούλου αποκαλύπτει τις τρεις αποβολές που βίωσε, σε συνέντευξη της στο περιοδικ...
19:39 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Άρης Μουγκοπέτρος: Αισιόδοξος για την αποκατάστασή του ο μουσικός – «Νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά»

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο κρίσιμο χειρουργείο στο ΚΑΤ, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε χαμο...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix