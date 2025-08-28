Champions League: Ιστορική αλλαγή για τον τελικό της διοργάνωσης – Στις 19:00 αντί στις 22:00 η έναρξή του

Στην αλλαγή της ώρας έναρξης του επόμενου τελικού του Champions League προχώρησε η UEFA. Αντί στις 22:00, ώρα κατά την οποία άρχισε ο τελικός της διοργάνωσης φέτος (2025) μεταξύ Παρί Σεν Ζερμέν και Ίντερ στο Μόναχο, αυτός του 2026 θα αρχίσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας, στην “Puskas Arena” της Βουδαπέστης, χωρητικότητας 70.000 θεατών, στις 30 Μαϊου.

«Με αυτή την αλλαγή, τοποθετούμε την εμπειρία των φιλάθλων στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και πρόσθεσε: «Ενώ η έναρξη στις 21:00 CET (22:00 ώρα Ελλάδας) είναι ιδανική για αγώνες στα μέσα της εβδομάδας, μια νωρίτερα έναρξη το Σάββατο για τον τελικό σημαίνει νωρίτερα λήξη – ανεξάρτητα από την παράταση ή τα πέναλτι – και προσφέρει στους οπαδούς την ευκαιρία να απολαύσουν το υπόλοιπο της βραδιάς με φίλους και συγγενείς, με θέμα συζήτησης τον αγώνα της σεζόν».

Στη σχετική ανακοίνωση της UEFA αναφέρεται:

«Η απόφαση έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα για τους οπαδούς, τις ομάδες και τις πόλεις που διοργανώνουν τον αγώνα, βελτιστοποιώντας τις υπηρεσίες εφοδιασμού και τις λειτουργίες, προσφέροντας παράλληλα πολλά απτά οφέλη. Στόχος μας είναι να κάνουμε την ημέρα του αγώνα μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία για όλους όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο απολαυστικό θέαμα, δημιουργώντας παράλληλα μια φιλόξενη ατμόσφαιρα που διευκολύνει τις οικογένειες και τα παιδιά να παρακολουθήσουν τον μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ποδοσφαιρικό αγώνα της σεζόν.

Για τους οπαδούς που ταξιδεύουν, αυτό θα σημαίνει βελτιωμένη πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες – ειδικά μετά τον αγώνα – και ένα ασφαλέστερο και πιο βολικό ταξίδι επιστροφής από το στάδιο. Για τις πόλεις που διοργανώνουν τον αγώνα, θα ενισχύσει τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο της εκδήλωσης, δίνοντας στους οπαδούς τη δυνατότητα να συνεχίσουν τους πανηγυρισμούς τους.

Η νέα ώρα έναρξης ευθυγραμμίζεται επίσης με ένα πιο προσιτό παράθυρο μετάδοσης, βοηθώντας τον τελικό να προσεγγίσει ένα ακόμη ευρύτερο τηλεοπτικό και ψηφιακό κοινό παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπλοκή των νεότερων θεατών».