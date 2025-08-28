Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό – Αστυνομικοί βούτηξαν και τον έσωσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό – Αστυνομικοί βούτηξαν και τον έσωσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08) στις Αρχές για την πτώση ενός ηλικιωμένου στα νερά του Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, λίγο μετά τις 13:00 ο άνδρας ηλικίας 85 ετών έπεσε στον Θερμαϊκό, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν πλησίον του Μεγάρου Μουσικής λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχουν τεθεί σε ισχύ για την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, βούτηξαν στη θάλασσα και έσωσαν τον ηλικιωμένο, τον οποίο περισυνέλλεξε σκάφος του Λιμενικού.

Ο 85χρονος έχοντας τις αισθήσεις του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά να ρυθμιστεί καλύτερα

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντικές απώλειες καταγράφει σήμερα ο Γενικός Δείκτης

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

James Webb: Παρατήρησε για πρώτη φορά τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS με απρόσμενα αποτελέσματα

Το Spotify προσθέτει… άμεσα μηνύματα – Η νέα λειτουργία που κανείς δεν περίμενε
περισσότερα
16:13 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Σκύδρα: Προσωρινά κρατούμενος ο 76χρονος που σκότωσε τον συγχωριανό του – Ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη

Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε την Πέμπτη (28/08) ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε ...
15:44 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Μεσσηνία: Φωτιά στον Μελιγαλά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Αυγούστου στη Μεσσηνία, καθώς ξέσπασαν δύο εστίες...
15:39 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Πρέβεζα: Μάχη σε δύο μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Ήχησε το 112

Δύο είναι τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) στην Πρέβεζα προκαλώντα...
15:02 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Ενεργοποιήθηκε το 112 για την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) σε δασική έκτασ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix