Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό – Αστυνομικοί βούτηξαν και τον έσωσαν – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08) στις Αρχές για την πτώση ενός ηλικιωμένου στα νερά του Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, λίγο μετά τις 13:00 ο άνδρας ηλικίας 85 ετών έπεσε στον Θερμαϊκό, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν πλησίον του Μεγάρου Μουσικής λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχουν τεθεί σε ισχύ για την παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, βούτηξαν στη θάλασσα και έσωσαν τον ηλικιωμένο, τον οποίο περισυνέλλεξε σκάφος του Λιμενικού.

Ο 85χρονος έχοντας τις αισθήσεις του παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.