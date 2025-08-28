Ιωάννινα: Φωτιά στην περιοχή Λάιστα 

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08), λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Λάιστας του δήμου Ζαγορίου, στα Ιωάννινα.

Στο σημείο σπεύδουν δύο υδροφόρα οχήματα, συνοδευόμενα από πεζοπόρο τμήμα της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.ΔΕ.).

Επιπλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης αναμένεται να συμβάλει και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, είναι κοντά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας που είχε εκδηλωθεί φωτιά πριν μερικές ημέρες.