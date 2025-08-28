Ιωάννινα: Φωτιά στην περιοχή Λάιστα 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιωάννινα: Φωτιά στην περιοχή Λάιστα 

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08), λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Λάιστας του δήμου Ζαγορίου, στα Ιωάννινα.

Στο σημείο σπεύδουν δύο υδροφόρα οχήματα, συνοδευόμενα από πεζοπόρο τμήμα της 5ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.ΔΕ.).

Επιπλέον, στην επιχείρηση κατάσβεσης αναμένεται να συμβάλει και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, είναι κοντά στην περιοχή της Αγίας Τριάδας που είχε εκδηλωθεί φωτιά πριν μερικές ημέρες.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Το συμπλήρωμα διατροφής που βοηθά να ρυθμιστεί καλύτερα

Σκληρή απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη στον Γιώργο Κύρτσο για την υπόθεση Novartis

Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των Νοσοκομείων Πειραιά «Μεταξά», Χανίων και Πέλλας, ύψους 15.350.380 ευρώ

ΑΑΔΕ: Αυτόματα από σήμερα η πλειονότητα των μεταβολών ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ

Τεστ προσωπικότητας: Η κουκουβάγια που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε αυτοπεποίθηση

Τι σημαίνει η φράση «oυδείς εκών κακός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:47 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε δασική έκταση στην Πρέβεζα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Αηδόνι, στην Πρέ...
14:27 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Φωτιά στο Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Διαβολογέφυρο Τροιζηνίας το μεσημέρι της Πέμπτη...
14:11 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Φωτιά σε ξερά χόρτα και ελιές στα Κανατάδικα – Στο νοσοκομείο ένας πολίτης

Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 28, Αυγούστου στην βόρεια...
14:02 , Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα πραγματοποίησαν σήμερα (Πέμπτη, 28/8) οι εργαζόμενοι στο...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix