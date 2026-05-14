Θεσσαλονίκη: «Χρυσή» λεία που ξεπερνά τα 117.000 ευρώ από ληστείες – Ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα

Λεία που ξεπερνά τα 117.000 ευρώ, σε μετρητά, κοσμήματα και λίρες, φαίνεται να αποκόμισαν οι δράστες τεσσάρων ληστειών και μίας διακεκριμένης κλοπής που εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι υποθέσεις αφορούν σε περιστατικά που σημειώθηκαν το διάστημα από τον περσινό Μάιο έως τον φετινό Φεβρουάριο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία έξι ατόμων για εμπλοκή στις συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η συνολική λεία των δραστών περιλαμβάνει 17.950 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα και λίρες, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.